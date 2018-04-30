揪感心？賴揆赴桃園向勇消致意 途中發文挺兄弟拚選舉

2018年04月30日 14:33 中時 張理國

桃園市敬鵬工業廠房大火，5勇消殉職，行政院長賴清德下午前往致意。但上午在屏東的賴揆回程不忘拼貼臉書、拚選舉，盛讚屏東縣長潘孟安是他的好兄弟、好朋友，在任內推動多項長照工作，有這樣的縣長「揪感心」。

賴揆上午出席屏東縣「失能身心障礙者日照中心」揭牌典禮，政院新聞稿中賴揆強調，政府將落實身心障礙照顧持續推動長照2.0，並未提及屏東縣長潘孟安任內表現；賴揆中午從屏東趕到桃園，要向英勇殉職的打火弟兄致意，但回程路上，竟不忘在臉書發文，要力挺他的「好兄弟、好朋友」，年底要競選連任的潘孟安。

賴揆表示，潘孟安縣長是他過去在立法院的同事，「我們是好兄弟、好朋友」。潘孟安決定回鄉參選屏東縣長時，曾跟他說要回鄉照顧老年人，在競選時提出「安居樂業」的目標，這幾年來屏東縣在潘的帶領下，經濟發展和各項建設都持續推動，可說是蒸蒸日上。對於老年人，潘孟安將屏東縣的長輩都當作自己的媽媽在照顧；也將所有身心障礙的朋友當成自己家人般關心照顧，陪伴他們潛水、旅遊，並打造日照中心、旅遊復康巴士、身心友善餐廳APP、以及推出「博愛卡」陪伴，『我很欽佩，也替屏東縣的鄉親高興，有這樣的縣長十分不容易，潘縣長「揪感心」』。

(中時 )