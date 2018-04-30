抗議教育部違法 政大EMBA校友會：撤回拔管成命

2018年04月30日 14:46 中時電子報 林郁庭

教育部否決聘任管中閔為台大校長遴選之結果震驚各界，已讓學界各團體風起雲湧發出怒吼。政大EMBA校友會發聲明，點出「暗黑時代 知識份子沒有沈默的權利」，更呼籲所有知識界與關心台灣前途民眾，一起站出來抗議違法事實。政大EMBA校友會更提出核心訴求：「教育部撤回決定，立即依據法條精神，尊重選舉結果，聘任台大新校長」。

學界紛紛有聲援團體出現，目前已有1.清華大學昨天校慶日，發布〈清華宣言〉，以示抗議教育部荒腔走板的台大校長遴選案件。2.全國教師工會將發起「不接受、不忍受、不配合」運動，直到吳茂昆下台為止。3.五所科大校長發起全民連署，呼籲教育部退出政治干預，尊重大學自主，以示「不再沉默」，管中閔也在臉書上轉傳連署，宣告力抗當局的決心。4.台大師生將在5月4日發起遊行，以行動支持挺管。

政大EMBA校友會在聲明稿中提到，有鑒於教育部拔管行為，將被視為一種無視前賢爭取多年之大學自治，完全摧毀整個世代台灣人努力爭取碩果！教育部職責就是根據選舉結果聘任新校長，而非擁有最後決定權。教育部不該、也不能否決台大校長遴選結果。

政大EMBA校友會呼籲大眾必須站出來，反對教育部專斷橫行的舉措，疾呼：「這不僅只是台大校長事件，更葬送了大學自治精神與體制，也讓台灣的民主、法治與包容蒙上陰影」。

政大EMBA校友會更提出核心訴求：「教育部撤回決定，立即依據法條精神，尊重選舉結果，聘任台大新校長」。呼籲各大專院校、學界先進，能站出來共同抗議教育部的違法事實。

【暗黑時代 知識份子沒有沈默的權利】政大EMBA校友會聲明（圖/翻攝自EMBA校友會 網站）

【暗黑時代 知識份子沒有沈默的權利】政大EMBA校友會聲明 全文：

對於教育部否決台大校長遴選結果案，我們深感震驚、痛心，更強烈反對。此行徑視前賢爭取多年之大學自治如無物，完全摧毀整個世代台灣人努力爭取碩果！

大學自治精神在於教授治校，不受政治干擾。台大校長遴選乃依法選出，無論依慣例、依法、依理，教育部職責就是根據選舉結果聘任新校長，而非擁有最後決定權。

對於教育部所提相關疑問，台大校方都已清楚、公開且完整地以正式程序回覆教育部及社會大眾，我們認為教育部不該、也不能否決台大校長遴選結果。

請別忘了，讓政治黑手撤出校園這步，我們曾走了多久、花了多少力氣才爭取到。

就此，我們必須站出來反對此專斷橫行的舉措，同時更呼籲所有知識界與關心台灣前途民眾，一起站出來表態反對。這不僅只是台大校長事件，更葬送了大學自治精神與體制，也讓台灣的民主、法治與包容蒙上陰影。

我們要求：

1.教育部撤回決定，立即依據法條精神，尊重選舉結果，聘任台大新校長

2.呼籲各大專院校、學界先進，能站出來共同抗議此違法事實。

社團法人中華民國政大經營管理協會（政大 EMBA 校友會）

(中時電子報)