深澳電廠基隆槓雙北 林右昌：朱立倫應該講清楚

2018年04月30日 15:00 中時 張穎齊

基隆市長林右昌下午1時許在市長室舉辦記者會，直言雙北都是支持蓋深澳「燃氣」電廠，但這將會害死基隆人，呼籲雙北都不應該「和稀泥」。（張穎齊攝）

深澳燃煤電廠議題再延燒，基隆市議會今（30）日舉行的臨時會中，議員們紛紛要求基隆市長林右昌，針對深澳燃煤電廠興建案，應該表態支持或反對。對此，林右昌下午1時許在市長室舉辦記者會，直言「這應該問新北市長朱立倫，這是他的權責，他說不要蓋就不會有問題」，此外也表示新北市與台北市都是支持燃氣，批評雙北「不應該再和稀泥下去！」

林右昌表示，新北市與台北市其實都是支持深澳電廠採「燃氣」發電，朱立倫曾說台電沒有對燃氣做環評，但事實上台電有做此計畫，若要做燃氣將會從協和電廠的液化站，接管線到深澳電廠，並使用海線與陸線方式，海線的計畫會行經基隆港的航道與基隆嶼、瑞芳的保護礁禁漁區，工程難度高且影響甚鉅。

「做燃氣會害死基隆人！」林右昌說，燃氣管線若採陸線，將經過中山、仁愛、中正等人口稠密的行政區，管線都得重挖，對基隆來說可是「開腸剖肚」；此外有人說用潮汐或地熱發電，但那些都遠低於用電需求。

記者問及「所以市長是支持還反對燃煤？」林右昌痛批「這是朱立倫的權責，他才該講清楚！而不是來問我！」他說，深澳電廠採什麼方式發電及裝置申請，都是新北市的權責，新北市才應該把正確的資訊充分揭露清楚。

另外，林右昌也嗆台北市「根本不應該表態」，雙北不應該這樣「和稀泥」下去，讓議題泛政治化，這是「似是而非」又不負責任的態度，到頭來的結果就是什麼都沒有。

林右昌補充，大家要用電，但又不准有汙染，但事實上還是要用電，就是需要電廠，朱立倫並不反對蓋電廠，且主張採燃氣，他如果說不要蓋電廠就不會有這麼多問題，新北市也是不尊重基隆市，不應該讓這議題被操作成政治。

(中時 )