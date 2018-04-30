時力支持者控安定力量違反著作權 檢察官不起訴

2018年04月30日 15:16 中時 李文正

去年12月16日黃國昌罷免案，挺黃「好立委要相挺」協會指控安定力量盜用圖片修改成「同意罷免」，時代力量李姓支持者控告安定力量成員孫繼正、游信義、毛嘉慶3人侵害攝影著作的著作財產權，但檢察官認為，李僅以相機翻拍，完全看不出有原創性，對孫等3人予以不起訴處分。

罷免黃國昌投票前1個月，黃支持者組成的好立委要相挺協會，其中李姓志工拍攝反對罷免立委黃國昌模擬選票照片，遭到孫等人重製，並將中選會的圈選章，蓋在同意罷免上方，去年11月9日上傳到「御風網」，隔天又上傳臉書「靠北時力」粉絲專頁，藉以鼓勵選民投下罷免黃國昌一票。

李姓告訴人稱，海報文宣是由協會志工自行設計，而他用手機拍攝，拍照的時候故意在上方留志工一個眼睛，上傳到臉書「堅定・改革支持黃國昌」粉絲專頁，「露眼」的志工就會紅，卻遭到孫等人重製，將圈選章改道「同意罷免」，但眼睛已經被切除，畫面並未看到眼睛。

孫繼正反指時代力量支持者濫用司法資源，他們不是臉書「靠北時力」粉絲專頁管理員，沒有使用修改後的著作。

檢察官認為不管到底是誰貼上網，李男拍攝的照片，看不到有何攝影者思維、智巧或技匠等精神內涵，也不見攝影者選擇光圈、快門、焦距的調整，任何人拿著相機都能得到相同的照片，並不是著作權法保護的創作，也無任何原創性，因而處分孫等3人不起訴。

(中時 )