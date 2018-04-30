中市爭取台灣大道捷運藍線 行政院支持延伸台中港

2018年04月30日 15:07 中時 盧金足

台中市府30日在行政院國家發展委員審查會議針對捷運藍線計畫，提出延伸至台中港的必要性。（示意圖／台中市府提供）

今年底捷運綠線將試運轉，未來將與捷運藍線形成十字路網，加上大台中山手線，將是台中市邁向軌道城市的重要里程碑。（盧金足翻攝）

台中市爭取捷運軌道再傳佳績，行政院支持藍線延伸台中港。（盧金足翻攝）

台中市副市長林陵三30日率隊出席行政院國家發展委員審查會議，主動提出藍線延伸台中港的規畫評估。（盧金足攝）

台中市府交通局長王義川表示，捷運藍線行經台中市最繁忙的台灣大道，轉型為優化公車系統後，運量成長64％，也是促使行政院及交通部對於捷運藍線運量及後續營運有信心的重要關鍵。（盧金足攝）

台中市府全力爭取中央同意興建台中捷運藍線，為台中市建置軌道捷運十字路網重要關鍵，副市長林陵三30日率隊出席行政院國家發展委員審查會議，主動提出藍線延伸台中港的規畫評估，與會單位認同將有助解決交通瓶頸、加速產業發展及推動港區建設，因此給予支持，並請市府盡速補充資料，將再進一步審查。

交通局長王義川表示，市長林佳龍獲知這項好消息後非常開心，感謝行政院長賴清德今年初對台中市民許下「成真123」承諾，也就是「1次核定、2條軌道、串聯3個城市」，並支持台中作為中台灣的領頭羊，帶動中部區域繁榮發展，台中市民真的等好久，感謝行政院看見市民期待，以及對台中交通建設的充分支持！

行政院國家發展委員審查會議30日針對台中市政府捷運藍線計畫進行審查，市府主動於會中提出延伸至台中港的必要性，並敘明相關規畫與評估。

與會單位認為，捷運藍線位處台灣大道上，是台中市發展的重要軸帶，興建捷運藍線並延伸至台中港，除可解決日益壅塞的交通瓶頸外，也可加速產業發展，推動台中港特定區的各項建設，因此原則支持，請市府儘速補充資料後，將再舉行會議審查。

王義川說，捷運藍線去年已納入前瞻基礎建設計畫，今日行政院進一步原則同意一次延伸到台中港，市府將加速補足資料，讓可行性研究儘速核定，並啟動後續規劃作業及工程設計，提升台灣大道廊帶及海線地區發展，讓雙港副都心計畫加速落實，促進區域的均衡發展。

依交通局規畫，捷運藍線西起台中港，行經沙鹿車站、台灣大道進入市區，與捷運綠線在市政府站共站串聯，再進入台中大車站，全程約44分鐘，全線總計26.15公里，共設18座車站，規畫高架9站、地下9站，總工程經費約987.72億元。

王義川進一步說明，捷運藍線行經台中市最繁忙的台灣大道，三年前經市府重新檢討倉促上路、不符國際標準的BRT，並轉型為優化公車系統，目前每天近7.9萬人次使用專用道上的12線公車，運量成長64％，也是促使行政院及交通部對於捷運藍線運量及後續營運有信心的重要關鍵。

今年底捷運綠線將試運轉，未來將與捷運藍線形成十字路網，加上大台中山手線，將是台中市邁向軌道城市的重要里程碑。

市府強調，台中港土地已重新規畫，加強市港整合發展，使地盡其利，將引入綠能離岸風電、觀光旅遊、生活、商務服務等產業，定位相當明確，未來20年海線將是台中最具發展潛力的地方。

行政院同意支持捷運藍線計畫延伸到台中港，與目前市府大力推動的「雙港副都心」及「台中港2.0計畫」，各項觀光休閒及產業發展建設將發揮整合加乘效果。

(中時 )