男童騎單車墬坡重創頭顱昏迷　家屬含淚病房聲聲呼喚

2018年04月30日 15:45 中時 陳淑芬

王姓學童騎單車墬坡重創頭顱昏迷，雙胞胎妹妹帶著巧固球隊師生的加油打氣影音播給哥哥聽，希望他早日清醒。（陳淑芬攝）

王媽媽拿出她與兒子出遊合照（如圖），哽咽地說，母子兩人感情很好，兒子總是黏著她。（陳淑芬翻攝）

陳淑芬／台中報導

「加油」、「你是勇敢的小孩」中市大里區王姓學童騎單車跌落斜坡，頭顱受重創在加護病房救治，爸媽及妹妹每天到病房探望，聲聲呼喚含淚為兒加油打氣，希望他早日醒來。亞洲大學附屬醫院神經外科主任林志隆30日表示，王小弟目前生命跡象穩定，以低溫療法希望度過危險期，若未來3天腦壓穩定，可望脫離險境。

台中市大里區就讀國小6年級的王姓學童，日前與友人騎單車到住處附近的健民橋遊玩，不慎摔下3公尺斜坡，當場頭破血流，案經民眾發現報案，緊急送往亞大附醫急救，男童顱骨破碎嚴重，醫師緊急手術搶救，因不知男童身分，熱心民眾在網路PO文緊急協尋家屬，引起社會關注。

王童家屬30日到院探視，王媽媽流淚哽咽地說，兒子個性活潑好動，當天下午2時許告知要騎單車去學校玩，她還叮嚀不要騎斜坡，兒子平常很貼心，連她看劇傷心流淚，都會貼心地拿面紙幫她擦淚。她結婚12年才生下這對龍鳳胎，沒想到，活潑亂跳的孩子居然轉眼昏迷躺在病房，甚至叫他都沒有反應，未來的路還很漫長，有社會關心，相信兒子一定可以度過難關。

王爸爸則指出，當天下午3點多他在家裡聽到救護車呼嘯而過，心裡有種不祥預感，直到天黑，兒子都沒回家，他還外出找小孩，接到學校電話通知兒子可能發生意外，他嚇得心慌意亂，與家人晚上7點多抵達醫院，感謝熱心民眾及醫院積極搶救。

「哥哥加油、你一定行的、你一定會醒來的」王童的雙胞胎妹妹紅著眼眶說，她跟哥哥都是學校巧固球隊隊員，下周就要到桃園參加比賽，她還拿師生的加油打氣影音撥給哥哥聽，她相信哥哥一定會醒過來。

神經外科主任林志隆表示，王小弟目前生命跡象穩定，正透過低溫療法協助度過危險期，並使用顱內壓監測器監控，若未來3天內腦壓均維持穩定，應可脫離險境；而王小弟受損頭骨已手術取出，目前保存在醫院的骨銀行，待腦壓穩定後，將進行手術把頭骨置回顱內。

據了解，王童父母都在工廠上班、經濟狀況不佳，大里區長周崇琦30日也到院慰問家屬，表示將協助社會救助事宜。

(中時 )