「三峽－內科」調整路線首日 比上週一節省30分鐘

「三峽-內科」跳蛙公車開通後吸引民眾搭乘。（陳俊雄翻攝）

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台北客運人員向乘客說明跳蛙公車行駛替代路線。（陳俊雄翻攝）

4月23日通車的台北客運「三峽-內科」跳蛙公車，首日上路遇上塞車，開了95分鐘才抵達內科，為此30日起機動行駛替代路線，只花了65分鐘就到達內科，獲得乘客一致肯定。

「三峽-內科」跳蛙公車平常日早上7時由三峽北大社區發車，單向行駛往內科，原定行駛國道3號、台65線，再接國道1號汐五高架道路直達內科，正常行車時間約65到70分鐘。

但23日上路首日碰到塞車，花了95分鐘才抵達目的地，為此台北客運逢周一將試辦機動行駛替代路線，替代路線改由國道3號、南港交流道、環東大道、南京東路六段、舊宗路、陽光街、瑞光路等路段，停靠站位均維持不變。週二至週五維持原行駛動線。

台北客運表示，未來跳蛙公車行駛替代路線之前，將會在發車前先確認路況，以便機動行駛路線，縮短民眾通勤時間，吸引更多民眾捨棄自用車改搭公車上班。今天共有41位民眾體驗這項新措施，由於大幅節省約30分鐘，也獲得乘客一致肯定。

「三峽-內科」跳蛙公車開通以來，搭乘人數不斷增加，因行駛高速公路不能有站位，新北市交通局建議民眾可在「新北市跳蛙公車網路預約平台APP」預購指定席車票，確保有座位。

(中時 )

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