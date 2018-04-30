兩岸正班直航十年 中國國際航空台味機上餐五月登場

2018年04月30日 15:15 工商 張佩芬

兩岸正班直航十周年，中國國際航空公司今天在臺北攜手華膳空廚、長榮空廚共同舉辦了名為“新時代 新體驗 台味伴您飛”的新航季兩岸航線機上餐食升級發表會。來自臺灣地區的旅行業者、國航高端旅客和企業客戶代表共計150餘人參加了發表會。

國航台灣公司總經理胡建指出，兩岸實現定期正班直航十年來，參與兩岸航線競爭的航空業者已達二十多家，為爭搶客源，各家公司也是各出奇招。這次國航將焦點放在了機上餐食的升級上，不僅提升了餐食等級，更引入了更多的臺式風味菜式，以期望吸引更多的兩岸民眾。

國航在台配合的空廚業者主要是華膳空廚，負責國航桃園出發的航班，以及長榮空廚，負責松山機場出發的國航班機。這次發表會上，兩家空廚也是高度重視，華膳空廚由總經理安隆祺、長榮空廚由總經理蔡銘芳分別領銜參與，各自派出最優秀的大廚，分別展示兩家空廚精心製作的菜式。

胡建指出，國航此次的機上餐食升級計畫，不僅將在臺北-北京、成都、重慶、天津等提供正餐熱食的航線中引入更多的臺灣美食，而且將在臺北-上海、杭州、溫州等短程航線上提供分量更充足、內容更豐富的點心餐。

在菜式選擇方面，特別在商務艙增加提供了“臺式牛肉麵”，在今天的發表會上，兩家空廚分別展示了“乾拌牛肉麵”和“紅燒牛肉湯麵”，為旅客提供了多樣的選擇，也展現了兩家空廚的特別用心。在經濟艙的正餐熱食方面，民眾也會有機會品嘗到“碳烤雞腿飯”、“蝦捲肉燥飯”等大家喜聞樂見的臺式風味菜。

另外在甜點的部分，國航也特選了“芒果起司餅”、“鳳梨酥”、“老楊方塊酥”等臺灣特色甜點供大家選擇。

中國國際航空此次機上餐食的升級計畫預計將於5月1日起在兩岸航線上全面實施，也就是說，搭乘國航班機的旅客即日起就可以體驗到“舌尖上的國航”之旅。

今日下午在台北寒舍艾美的發布會，大陸海貿會台北辦事處主任羅宏，大陸的海旅會台北辦事處主任任佳燕都出席今日的盛會。

(工商 )