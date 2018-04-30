綠委護航吳茂昆 司法委員會爆口角

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國民黨立委吳志揚今天在立法院司法法制委員會排定議程要求教育部長吳茂昆列席，審查《公立學校教職員退撫條例》以及報告「行政程序法與國立大學校長遴選規範之適用關係專題報告」，不過吳茂昆落跑，改派次長代表，引發藍委不滿。綠委則搬出議事規則護航吳茂昆，反批藍委藍委開會違法，反質疑「部長有一定要來嗎？」

綠委李俊俋主張此次開會國民黨違反《立法院組織法》，專題報告沒經過院會同意不能聯席審查。綠委吳思瑤也表示，周六他才收到開會通知，不尊重教育文化委員會的委員，偷渡專案報告違反議事規則。

綠委段宜康表示，《公立學校教職員退撫條例》是由院會交付聯席審查大家覺得沒有問題，但是專案報告違反立法院內規。綠委黃國書也補充，如果每次個別委員提案都要部長來會讓部長疲於奔命。

李俊俋主張如果要審查《公立學校教職員退撫條例》，教育部是列席，那麼次長來就好了，不要為了自己政治目的不照議事規則。卻遭藍委曾銘宗反嗆「記性不好」，曾銘宗指控，上次處理該法案，前教長潘文忠全程列席參與司法教育的聯席審查，「部長當然有來，你自打嘴巴啊！」

藍委林為洲也反擊綠委，依照慣例確實應該由教育文化委員會，「但你們教育委員會就不排啊！你們不排只好我們排」，《公立學校教職員退撫條例》是院會交付司法教育聯席的，「也不是我們無中生有的！」

吳志揚解釋，這次會議他已經徵詢過議事人員意見，並無違法，吳茂昆本來就應該要來，且整個拔管案吳茂昆最清楚，吳茂昆在跨部會諮詢委員中，「他是當事人欸！我們如果對諮詢會議有疑義，還有比他更適合說明的嗎？次長講得清楚嗎？」

(中時 )

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