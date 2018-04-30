新進度！陸國產航母掛上「我正在試航」信號旗

陸首艘國產航母掛出了信號旗。(圖/新浪軍事)

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中時電子報

大陸首艘國產航空母艦近來在大連造船廠新動向不斷，雖然航母沒有在外界原本預期23日展開海試，不過最新動向顯示，該航母在昨天下午不僅甲板上站滿人，還掛出了代表「我正在試航」的3面信號旗，也代表著首艘國產航空母艦在下水一周年後，海試在即。

根據最新曝光的照片可見，在大連造船廠碼頭的首艘國產母艦有了最新進度，除了專用消防車登上甲板以及站滿身穿制服的人員，艦島上也多了3面信號旗，3面旗幟由上到下在國際海事信號旗中，分別代表的字母為R、U和1，RU1的旗語也是船艦向他船傳達「我正在試航」的意思。

其實信號旗已經不是第一次出現在首艘國產航空母艦上，早在兩天前代表R和U的信號旗就已被發現掛出來了，但很快又被撤下，疑似是在試掛信號旗。

大陸首艘國產航空母艦的動向備受矚母，外界原本預期該艘航母會在4月23日中共海軍節當天海試，不過大陸國防部發言人吳謙則是僅表示，國產航空母艦系統調試和舾裝工作非常順利，「關於下一步好消息，我們將在第一時間發布」。

而讓外界認為海試在即的徵兆也包括遼寧海事局在27日發出航行警告，宣布27日下午4時至5月4日下午4時，在渤海海峽黃海北部標定海域「執行軍事任務」，禁止駛入。

(中時電子報)

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