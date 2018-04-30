國際畫家陳明順游泳找靈感 大地萬物皆入畫

2018年04月30日 15:29 中時 翁聖勳

陳明順不僅游泳找靈感，還能雙手同時作畫。（翁聖勳攝）

國際畫家陳明順表示，游泳時創作靈感特別多。（陳明順提供）

陳明順畫作用色鮮豔大膽。（翁聖勳攝）

嘉義童年渡假村老闆陳明順，以經營自然生態園區聞名，其另一身分更是法國獨立沙龍國際會員畫家，愛好游泳的他，不僅可以左右手同時作畫，更將全身肢體於水中的擺動，融入圖畫創作，畫中線條不僅充滿力與美，也讓人感受每幅畫作的生命力。日前他將得意畫作「荷氣平天下」，致贈給番路鄉半天岩紫雲寺，祈求天下太平，也希望能跟更多懂畫民眾因畫結緣。

番路鄉國際知名畫家陳明順今年55歲，師從國際特級油畫大師李元亨，水墨大師張碧寅，7年前在李元亨與台灣國寶攝影大師蔡登輝鼓勵下投身畫界。 2014年曾以雞畫作品獲選，有3百多年悠久歷史的法國官辦藝術家沙龍畫家，該畫作更於法國皇宮展出。法國藝術家沙龍是全世界畫家夢想殿堂，陳明順卻能在法國1667年春季、1884年法國獨立沙龍，及1903年起法國秋季沙龍三大沙龍畫展全獲選畫家，實在難能可貴。

陳明順表示，自己從小愛畫畫，年幼時因為戲水摔斷手臂，多年來飽受舊疾痛楚，因此游泳作為身體整復保健，目前蝶式2小時可以游完2千公尺，甚至50公尺可以1分鐘完泳，每天周而復始的游泳運動，讓他意外體悟到水波起伏與圖畫間的契合之處，每當游泳時創作靈感就不斷湧現，舉凡大自然中高山、浮雲、樹木皆可入畫，大地萬物皆是他的創作素材，他的畫作用色雖鮮豔大膽，卻也細膩的掌握著空間陰影的呈現。

陳明順說，長期游泳讓他保持著好體力，創作過程也更加專注，自己雖非科班出身，但是工作及生活上的體驗，讓他在圖畫中更能呈現自我風格，而過去多為素描、寫實畫作，到後期印象、抽象畫風，目前累積50餘件作品，游泳幫助很大，因為過程中肢體的擺動、韻律及節奏，成為他每幅畫的線條及空間擴張主要架構。

(中時 )