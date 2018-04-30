NBA》迪羅薩、洛夫請命 聯盟推身心健康計畫

2018年04月30日 15:24 中時電子報 林宋以情

以往總強調健康飲食、強壯身體狀態，在暴龍一哥迪羅薩（DeMar DeRozan）、「愛神」洛夫紛紛現身說法，揭露自己深陷心理疾病的掙扎後，NBA聯盟也著手推動精神健康計畫，讓心理疾病不再是運動場不可談的禁忌。

迪羅薩在明星賽後的一則推特，「憂鬱症擊潰了我」(This depression get the best of me)震驚籃壇，也讓運動員承受何種龐大壓力躍上檯面。有別於鎂光燈前的光鮮亮麗，運動員總被強調健康、正向態度，負面心理狀態卻被視為有違於陽光形象，讓運動員傾向避而不談。

「我們總宣導要吃得健康，運動，成為頂尖運動員。」和憂鬱症對抗多年的迪羅薩說，「但承擔如此龐大壓力，我們卻忽視心理健康，尤其這影響每個人日常生活。你永遠不知道每個人生長的背景是如何塑造成今日的我們，而那有可能會禁錮我們。」

迪羅薩在明星周後與聯盟主席席爾佛(Adam Silver)等高層會面，促成身心健康計畫，首波宣傳將在美國時間5月1日以電視廣告形式，由迪羅薩、洛夫現身說法，談論自己對抗心魔的心路歷程。

洛夫表示，他做過最棒的事，莫過於挺身而出告訴外界「嘿，我需要些幫助。」迪羅薩則說，「永遠不要因為想成為更好的自己感到羞愧。」

NBA社會責任暨球員規劃部主管貝倫斯(Kathy Behrens)說，「迪羅薩不明白他推特那句話帶來多大影響，很快他就會明瞭，當他打開那道門，他就有能力走過去。」

(中時電子報)