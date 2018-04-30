NBA》迪羅薩、洛夫請命 聯盟推身心健康計畫

暴龍射手迪羅薩對抗憂鬱症多年。(資料照,美聯社)

友善列印
中時電子報

以往總強調健康飲食、強壯身體狀態，在暴龍一哥迪羅薩（DeMar DeRozan）、「愛神」洛夫紛紛現身說法，揭露自己深陷心理疾病的掙扎後，NBA聯盟也著手推動精神健康計畫，讓心理疾病不再是運動場不可談的禁忌。

迪羅薩在明星賽後的一則推特，「憂鬱症擊潰了我」(This depression get the best of me)震驚籃壇，也讓運動員承受何種龐大壓力躍上檯面。有別於鎂光燈前的光鮮亮麗，運動員總被強調健康、正向態度，負面心理狀態卻被視為有違於陽光形象，讓運動員傾向避而不談。

「我們總宣導要吃得健康，運動，成為頂尖運動員。」和憂鬱症對抗多年的迪羅薩說，「但承擔如此龐大壓力，我們卻忽視心理健康，尤其這影響每個人日常生活。你永遠不知道每個人生長的背景是如何塑造成今日的我們，而那有可能會禁錮我們。」

迪羅薩在明星周後與聯盟主席席爾佛(Adam Silver)等高層會面，促成身心健康計畫，首波宣傳將在美國時間5月1日以電視廣告形式，由迪羅薩、洛夫現身說法，談論自己對抗心魔的心路歷程。

洛夫表示，他做過最棒的事，莫過於挺身而出告訴外界「嘿，我需要些幫助。」迪羅薩則說，「永遠不要因為想成為更好的自己感到羞愧。」

NBA社會責任暨球員規劃部主管貝倫斯(Kathy Behrens)說，「迪羅薩不明白他推特那句話帶來多大影響，很快他就會明瞭，當他打開那道門，他就有能力走過去。」

(中時電子報)

NBA》才打完G7 溜馬歐拉迪波：何… NBA》詹皇絕殺勝喬丹？皮朋：數…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。