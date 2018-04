NBA》迪羅薩、洛夫請命 聯盟推身心健康計畫

2018年04月30日 15:24 中時電子報 林宋以情

以往總強調健康飲食、強壯身體狀態,在暴龍一哥迪羅薩(DeMar DeRozan)、「愛神」洛夫紛紛現身說法,揭露自己深陷心理疾病的掙扎後,NBA聯盟也著手推動精神健康計畫,讓心理疾病不再是運動場不可談的禁忌。

迪羅薩在明星賽後的一則推特,「憂鬱症擊潰了我」(This depression get the best of me)震驚籃壇,也讓運動員承受何種龐大壓力躍上檯面。有別於鎂光燈前的光鮮亮麗,運動員總被強調健康、正向態度,負面心理狀態卻被視為有違於陽光形象,讓運動員傾向避而不談。

「我們總宣導要吃得健康,運動,成為頂尖運動員。」和憂鬱症對抗多年的迪羅薩說,「但承擔如此龐大壓力,我們卻忽視心理健康,尤其這影響每個人日常生活。你永遠不知道每個人生長的背景是如何塑造成今日的我們,而那有可能會禁錮我們。」

迪羅薩在明星周後與聯盟主席席爾佛(Adam Silver)等高層會面,促成身心健康計畫,首波宣傳將在美國時間5月1日以電視廣告形式,由迪羅薩、洛夫現身說法,談論自己對抗心魔的心路歷程。

洛夫表示,他做過最棒的事,莫過於挺身而出告訴外界「嘿,我需要些幫助。」迪羅薩則說,「永遠不要因為想成為更好的自己感到羞愧。」

NBA社會責任暨球員規劃部主管貝倫斯(Kathy Behrens)說,「迪羅薩不明白他推特那句話帶來多大影響,很快他就會明瞭,當他打開那道門,他就有能力走過去。」

(中時電子報)