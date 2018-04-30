台大遴選會拒重啟 吳茂昆：應開校務會議決定後續如何走

教育部長吳茂昆。（林志成攝）

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教育部「拔管」後，台大校長遴選委員會要求教育部給一個合理理由，否則不願重啟新校長遴選作業。教育部長吳茂昆今天說，台大校長遴選委員會是由校務會議委託成立，如果遴選委員不願重啟校長遴選，那台大代理校長郭大維就應該召開校務會議，討論下一步要怎麼走。

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台大校長遴選委員會發言人袁孝維今天表示，他們已合法選出管中閔為台大校長，除非教育部能給一個合法的理由，否則遴委會不會屈服政治壓力重新遴選新校長。

針對上任後的一連串風波，吳茂昆今天下午主動找記者澄清，關於台大校長遴選委員會拒絕重新遴選新校長，吳茂昆脫口說，不重啟遴選，那遴選委員會應該考慮解散。不過後來他又表示，台大應再開一次校務會議，以決定後續要怎麼做。

國民黨立委柯志恩質疑吳茂昆之前就是管案跨會諮詢小組委員很奇怪，吳茂昆回應說，他不是法律背景，但熟悉世界各國論文處理方式，所以是他在其中是提供學術倫理議題諮詢的角色。

對於公私立大學協會、全教總等發起抵制，吳茂昆說，他不知道為何這些人要抵制，他會找這些團體來溝通。

至於外界質疑政治力介入管案的問題，吳茂昆說，就任後總統和賴揆都沒有跟他提到管案，小英總統只提兩點，節約能源與推動戶外教學，賴揆則要他注意私校退場及產業人才不足問題。

(中時 )

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