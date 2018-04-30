漁業署重罰匿蹤漁船1200萬元　盼解除歐盟黃牌

2018年04月30日 15:33 中時 楊騰凱

歐盟黃牌遲未解除，漁業署為證明執法有成，今公布違規懲處情形，對一艘隱匿航蹤漁船祭出1200萬元的罰鍰，是新漁業三法上路後最高的罰鍰金額。農委會副主委陳吉仲指出，政府只要依照法律架構並確切執法到位，相信黃牌很快就能解除。

漁業署表示，遭重罰1200萬元的「順得滿66號」漁船，其船位即時監控系統（VMS）回報，在去年7月進入馬來西亞檳城港，但漁業署發現，這艘船在今年1月就從馬來西亞前往新加坡，VMS卻持續顯示停留在檳城港，可見是在未裝設VMS的情形下，就擅自駛離港口，以不實船位掩蓋其出港事實。

漁業署指出，該船的行為顯有故意規避主管機關管控的問題，而且漁業署要求「順得滿66號」的船主提供相關資料時，該船主竟然置之不理，不願配合主管機關調查，惡性重大，有必要重懲，除了開罰之外，還將廢止該船的漁業執照，未來不得再出港作業。

此外，3月2日漁業署派員到高雄小港漁港，針對「金昌17號」漁船執行例行性全程卸魚檢查時，發現該船捕撈的水鯊漁獲，透過電子漁獲回報系統回報的量為4.6公噸，但是實際卸魚檢查時發現的量，則高達15公噸，誤差比例達69％，屬於嚴重不實的案件，將對船主處罰441萬元，另對船長處罰80萬元。

漁業署統計，去年全年對34艘漁船祭出處分，總罰鍰金額為3595萬元，今年至今，則已對19艘違規漁船祭出處分，總罰鍰金額達4382萬元，執法成效和去年相比大有提升。

陳吉仲表示，漁業署今年罰了我們自己的漁民4300多萬，卻未能如預期拿下黃牌，農委會的心情相當難過且掙扎，如果不加強執法，不僅黃牌拿不掉，甚至可能會升級成紅牌，「這是不得不且痛苦的決定」，相信只要政府依照法律架構並確切執法到位，黃牌很快就能解除，也呼籲少數違規漁民要合乎規定，遠洋漁業才能永續經營。

(中時 )