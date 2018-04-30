NBA》詹皇絕殺勝喬丹？皮朋：數據好看而已

騎士隊詹姆斯持球進攻。(美聯社)

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中時電子報

騎士隊詹姆斯(LeBron James)到底是不是一個優秀的關鍵殺手？其實他生涯季後賽總共投進4次「零秒出手」的絕殺，超過麥可喬丹的3次。單以季後賽終場前5秒的投籃命中率來說，詹姆斯還以46%(投13中6)略勝於喬丹的45%(投11中5)。

雖然數據明擺著，但是名人堂球星麥葛雷迪(Tracy McGrady)認為詹姆斯依舊在關鍵殺手榜排不上號，他在ESPN的節目上表示：

「並不是說詹姆斯沒有能力，只是關鍵時刻永遠有比詹姆斯更好的選擇。喬丹毫無疑問是首選，然後大嘴米勒、皮爾斯、喬強生，還有布萊恩，我差點忘了布萊恩。其實詹姆斯在關鍵時刻總是想著如何打出致勝的進攻，而不是想著自己扣板機。」

另一位名人堂球星皮朋(Scottie Pippen)則說：「我不知道他們還有統計這種數據。我沒說詹姆斯不是殺手，但這數據只是顯示詹姆斯陷入膠著戰況的次數比較多，我個人喜歡球賽贏多一點，不喜歡打得那麼驚險。重點是詹姆斯不是執著親自絕殺的那種人，他總是堅持要尋找最適合的進攻方式。」

詹姆斯出手前總是會評估戰況，這使得他的關鍵時刻命中率特別高，其實比一般人推崇的那些殺手球星都還要高。然而詹姆斯缺乏那種「舍我其誰」「沒有條件也要上」的膽氣，這讓他即使做得再多也不像是一個關鍵殺手。

(中時電子報)

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