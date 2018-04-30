資安強化版！身分證再設計 今重新開放網路票選

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中時

內政部表示，身分證明文件再設計活動票選網站，已完成資安強化及增加瀏覽功能，於今日下午3時再次上線，歡迎民眾踴躍上網參與票選活動!內政部並說，先前遭駭客攻擊，來源是美國，但不排除美國僅是攻擊跳板。

內政部指出，本活動網站於4月26日凌晨開始受到組織型駭客攻擊，攻擊的次數達到數萬次，有4個IP攻擊成功，這4個IP攻擊來源均來自於美國，不排除是借用為攻擊跳板，正與刑事警察局深入追查鑑識中。目前網站已設置嚴密監控機制，防止類似情形再度發生。

內政部強調，這次組織型駭客的攻擊行為僅干擾票選活動，未對戶役政系統造成影響。這次票選網站是由委外廠商另外架設，與戶役政資訊系統沒有任何關聯，不會有戶役政資料外洩的疑慮，請國人放心。

內政部表示，這次活動主題為身分證的版面美學設計及欄位呈現意見蒐集，為讓更多精彩作品能被看見，今日網站重新上線特別增加隨機顯示及按編號次序區間顯示的瀏覽功能選項。

內政部也重申，本票選活動著重在文化美學及創意設計，不涉及國名、國號討論，活動選出的作品僅作為美學設計參考，不代表新版身分證內容樣式。所以，呼籲民眾理性平和看待臺灣多元意見的表達，並尊重多元聲音，勿因立場不同做出任何不利他人之行為，避免觸法。

(中時 )

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