臉都腫了！回顧教部拔管6大爭議 逾5成8網友無法信服

2018年04月30日 15:51 中時電子報 簡怡欣

6大卡管衍伸爭議事件（圖／KEYPO大數據關鍵引擎 提供）

卡管案結果出爐當天網路正負面情緒比（圖／KEYPO大數據關鍵引擎 提供）

教育部上周五正式駁回台大遴選委員會決議，確定「拔管」，要求校方從8個候選人中再次重選校長。回顧管中閔台大校長當選案爭議逾百日時程，管前後屢遭各界質疑論文抄襲、非法兼職、未利益迴避等為由卡管；不過，根據網路溫度計（DailyView）調查，27日駁回消息一出，有超過5成8負面情緒，顯見教部最後的結果讓多數網友無法信服。

拔管案引發各界連鎖反應，網路溫度計（DailyView）透過《KEYPO大數據關鍵引擎》分析網友討論熱度，整理出卡管案6大「自打臉」爭議：政治干預學生自治、赴陸兼職、吳茂昆爭議不斷、潘文忠自請下台、台哥大獨董爭議、以及論文抄襲烏龍爆料。

調查發現，這次卡管案間接引發的最大爭議，就是政治勢力干預學生自治，就連剛下任沒多久的前教育部長潘文忠都不諱言，台大校長遴選爭議有政治操作的成分存在。不少台大網友紛紛留言表示力挺管爺，「遴選階段不提不查，現在才提要查」、「找一個問題更多的來模糊焦點」、「反正台大校長一定要是我大DPP的人馬」。

其次熱議爭論是管涉赴陸兼職，起初前教育部長潘文忠在立院表明，一旦確定管中閔若赴陸違法兼職，將不予聘任。但沒想到這一把火最後又燒到自己人身上，國民黨立委踢爆內政部長葉俊榮的簡歷出現在浙江大學師資介紹頁面，疑似兼職行為，情況與管中閔並無不同；然而，教育部面對葉俊榮卻抱持「只要教育部同意即可」的態度，遭網友詬病根本是雙重標準。

此外，4月27日教育部「拔管」消息出爐當天，可見網路聲浪負面情緒58.91%，遠高於正面5.85%，顯見教部駁回管案的結論存在爭議，使得多數網友無法信服。

(中時電子報)