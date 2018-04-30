無業男偷機車又偷廂型車 還沒偷到廢鐵就GG了

尤男在大甲偷走機車，並騎到神岡繼續偷。（王文吉翻攝）

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尤男混入工地偷走廂型車，意圖開車偷廢鐵、工具變賣。（王文吉翻攝）
曾在神岡國道4號工地工作的尤男，覬覦廢鐵、工具，意圖偷來變賣。（王文吉翻攝）
尤男偷機車再偷廂型車，還來不及偷廢鐵變賣就被抓。（王文吉翻攝）

苗栗39歲尤男因缺錢花用，欲至工地行竊廢鐵變賣，但卻苦無運送工具，他日前扮成工人混進神岡區國道4號工地，偷走鑰匙未拔的廂型車，不料車子才開回住處2天，還沒找到目標下手，就被警方循線逮捕，並依竊盜罪送辦。

警方調查，尤男有竊盜、毒品前科，因曾在多處工地當過臨時工，得知工地內有不少廢鐵，打算到工地行竊變賣，但欠缺搬運工具。本月16日中午，他先搭車到大甲偷機車，並騎到神岡國道4號工地，偷走鑰匙未拔的廂型車。

包商發現車輛失竊，隨即向警方報案。承辦員警調閱工地及路口監視器，發現廂型車沿省道經后里、大甲，北上至苗栗苑裡後消失，透過列管慣竊資料，發現尤男涉嫌重大，18日中午12時許，前往苗栗苑裡租屋處將他逮捕。

豐洲派出所長陳信宇表示，尤嫌曾在該處工地工作，為避開保全注意，他穿上之前工作留下的反光背心，騎機車順利進入，不到10分鐘，就開著失竊廂型車離開。

尤嫌落網後供稱，工地進出人員複雜，行竊較容易得手，但他擔心偷車馬上被抓，才先到大甲偷機車後，再騎到神岡工地偷箱型車，沒想交通工具才得手，還來不及偷廢鐵、工具變賣，警察就找上門了。

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(中時 )

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