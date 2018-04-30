林佳龍施政總報告 生活首都、宜居城市逐步落實

2018年04月30日 16:23 中時 陳世宗

台中市議會30日由市長林佳龍進行施政總報告，報告中針對市府以「生活首都、創意台中」的施政成果總覽，包含交通建設、舊城新生、空汙改善、以及秉持永續發展為核心理念的台中世界花博等；林市長也表示，執政3年來有豐收成果，外界也有更高的期許，但他相信市府團隊能讓市民感受改變，感受到驕傲與光榮。

林佳龍說，城市是人聚合的地方，治理城市應該以人為核心！過去3年來市府扣緊以人為本的中心思維，逐步落實「生活首都、創意台中」的城市願景，他表示，台中的改變與成長已經逐漸展現成果，根據美國人力資源諮詢公司美世（Mercer）今年3月公布2018年度全球城市生活品質排名，台中與台北雙雙入榜，成為全台唯二入選城市，勝過上海、北京等知名城市，台中好生活已經成為全台灣、甚至國際上對台中的肯定。

林佳龍指出，人們用「腳」來投票，讓台中晉升第二大城，台中市的區域計畫也獲得內政部核定通過，在前瞻基礎建設等相關預算的支持下，為台中奠定下一個百年發展基礎。

他也提到，城市要均衡發展，首先要有完善的運輸路網來支持。市府團隊規劃大台中整體的運輸網絡，構成以公共運輸為導向的發展模式，鐵路系統包含大台中山手線，捷運系統包含綠線、藍線、以及延伸路網等，得到行政院全力支持，捷運藍線、綠線以及路網延伸等，均已納入前瞻基礎建設支持。

捷運綠線實際進度已經超過76%，營運使用的18列電聯車，也在去年11月提前交車，並全線實車測試；捷運藍線部分，可行性研究報告，也在今年3月通過交通部審查；以台中火車站為核心的大車站計畫也已經啟動，市府已共站分流的概念進行場站開發，透過類似機場的人行通道的立體平台，可快速轉乘台鐵及台中轉運中心，讓市民及旅客更便利，也是是軌道經濟與文化發展的新開始，車站廣場工程在1月正式動工，完成後將使現代化廣場與百年老車站景觀和諧共榮，打造台中國際化入口嶄新面貌。另外，綠空鐵道軸線計畫第一期工程也預計在年底完工，觀光鐵路兼自行車綠園道的空中廊道，將成為舊城區的最大亮點。

林佳龍表示，針對舊城新生部分，這是他上任後積極推動的核心政策之一，搭配鐵路高架化及大車站計畫，並透過日月湖的清淤、綠川柳川等水域治理、歷史景點的復興以及老舊建築活化再利用，不但吸引人潮也帶來無限商機，包含李方艾美集團投資80億元於原金沙百貨設立酒店，估計吸引超過百億元的民間投資，還包括南山人壽、麗寶集團投資干城，以及台糖園區投資也正式展開招商。

林佳龍說，河川治理部分，除綠川及柳川以外，台中市迎賓河筏子溪也完成高鐵到永春東路的河段整治以及景觀營造，英文字標成為打卡新熱點，新社九渠溝滯洪池工程也已經正式動工，完成後將解決新社及山城淹水，並解決大坑地區缺水問題，沿岸也規劃親水設施，預計將成為新興觀光景點。

此外，沙鹿南勢溪、黎明溝水岸空間、豐原軟埤仔溪、豐原葫蘆墩圳都在施工當中，完整的河域整治規畫更獲得中央前瞻基礎建設的大力支持，尤其是全國水環境改善計畫已經核列總經費37億元，額度是全國最高。

經濟發展部分，因為妥善的城市規劃搭配市府團隊的積極招商，台中就像一塊大磁鐵，吸引著各項資源的投入，包括台積電擴廠投資、新光人壽興建台中傑仕堡大樓、勤美攜手洲際酒店集團興建國際級飯店、美光記憶體擴廠、三井outlet台中店、安川電機設立技術服務中心等，未來發展性讓各界深具信心，多項重大投資案顯示各界對台中經濟發展深具信心。

而經濟動能也能穩定了就業市場，根據行政院主計總處調查顯示，台中市106年失業率為3.7%，低於全國平均3.76%，連續兩年失業率為六都最低，良好的就業環境搭配托育一條龍等友善托育政策，讓許多年輕人選擇定居台中，而青年嘉農、摘星計畫、以及青創貸款等專案也提供青年朋友築夢的理想環境。

為打造宜居城市，市府除了透過路平、燈亮、水溝通來滿足市民生活的基本需求，也秉持三好一公道的共好精神打造社會住宅，豐原安康段社會住宅為全市、更是蔡英文總統上任以後全國最早完工的社會住宅，預計5月初辦理入住典禮；治安問題也持續改善當中，去年10月到今年3月的犯罪指標數，台中市持續排名六都最低，緝毒成果蟬聯3次冠軍，打擊詐騙經評核為六都四連霸，這些數據顯示台中成為治安模範城。

此外，市府團也積極打擊空汙，透過生煤管制自治條例、更換為燃氣鍋爐、汰換老舊二行程機車、獎勵電動公車以及提升iBike覆蓋率等86項防治措施，已成功讓PM2.5年均濃度逐年下降，由103年每立方米27微克，下降至106年每立方米20.2微克，也於去年達成紅害減半目標，此外105年也協調公私場所降載將近9%，環保署更頒獎肯定為六都第一。

除空氣品質的改善，市府也致力打造循環經濟，許多示範案例均為全國首創，例如今年3月動工的文山綠光計畫，讓垃圾掩埋場成為全國最大太陽能電廠，同樣於3月啟用的文山綠資材中心，充分利用樹木資材作為發電、步道建材以及有機肥，即將在8月底試營運的外埔綠能生態園區，將會是全國最大廚餘厭氧、稻稈氣化發電等雙核心技術的綠能發電廠。

年底即將舉行的花博盛會，也將是台中市秉持永續精神改造城市的絕佳機會，也將建立一個良好典範，花博絕對不是一次性的展覽活動，2018台中世界花卉博覽會，以花GNP呼應綠色永續城市，讓綠色發展成為台中最重要的核心價值，此外，水湳智慧城中央公園預計在下半年啟用，搭配4月動土的中台灣電影中心以及國際會展中心，綠美圖等公共建設，將打造兼具生產生態生活的園區。

林佳龍強調，除了市區等多項建設發展外，市府團隊也致力均衡城鄉發展，也提出和平專案逐項列管，總共333項已經完成207項，包含偏鄉路平、農路點燈、調整公車路線駛入松鶴部落，谷關消防分隊也於今年進駐整備，成長幅度為六都最高的自來水接管率等，讓近郊及偏鄉與城市不再遙遠，大台中城鄉發展更為平衡。

(中時 )