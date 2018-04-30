金門這家賣店很迷彩 偽裝網下看海和賞鳥

2018年04月30日 16:04 中時 李金生

偽裝網下的三角堡小賣店，提供不一樣的旅遊體驗。（李金生攝）

昔日的機槍堡變成觀景平台，金廈海域風光盡收眼底。（李金生攝）

來！就在戰車群前方，拍一張金門留念吧！（李金生攝）

慈湖三角堡的大型裝置藝術「大喇叭」，當然也不能錯過。（李金生攝）

披著一身亮麗彩衣的栗喉蜂虎，是金門最美麗的夏候鳥。（李金生攝）

來自東南亞的栗喉蜂虎在金門展開牠們求偶和養育下一代的新生活。（李金生攝）

兩岸遊客爭睹「夏日精靈」栗喉蜂虎在空中捕食昆蟲的精彩瞬間。（李金生攝）

來自大陸泉州的自由行觀光客，開心遊覽慈湖三角堡的美景。（李金生攝）

金管處長謝偉松說明栗喉蜂虎的遷徙路徑，歡迎遊客來看金門限定版的夏候鳥。（李金生攝）

曾經是金門海防第一線據點的慈湖三角堡，已由金門國家公園管理處規畫成濱海景點。坐在堡頂籠罩偽裝網，新開張的迷彩小賣店，可一邊啜飲咖啡，瞭望一水之隔的大陸廈門，還可與有「夏日精靈」之稱的夏候鳥栗喉蜂虎，來一場璀璨繽紛的海邊約會。

卸下扼守海岸軍事任務，搖身一變為遊憩景點的慈湖三角堡，今天正式營業的賣店仍有濃濃的「戰地」風情。金管處用心規畫非固定式的小賣亭，搭配迷彩及偽裝網，完全融入周邊環境及軍事意象，營業時間最晚到深夜10點，讓遊客在觀賞金廈海域夕陽餘暉，或廈門亮麗夜景之餘，也有一處沈澱心情的好地方，預期將是夜遊金門的新亮點。

就在4、5月間，南風輕拂的初夏季節裡，每年約有2000至3000隻來自東南亞，台灣地區僅金門才有的夏候鳥「栗喉蜂虎」翩翩飛來。其中，有一大群在金管處於三角堡前沙地營造的人工巢區，開始牠們養育下一代的新生活。

佇立清爽海風中的遊客，可近距離觀賞披著一身亮麗彩衣，金門限定版的栗喉蜂虎在巢區挖洞築巢、求偶、產卵和育雛，也可看到被譽為「空中捕手」的牠們追逐蝴蝶、蜻蜓和蜜蜂等昆蟲，努力向心儀的雌鳥獻殷勤，十分賞心悅目，精采有趣的生殖生態行為。

金管處長謝偉松表示，未來將持續以賣店、民宿或其他適合方式，活化再利用接管的軍事營區，結合生態旅遊來活絡地區經濟，進而帶動聚落遊憩服務型產業的發展，提供遊客更多元的旅遊體驗。

(中時 )