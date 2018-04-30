教育不服從 全教總及全教產要求吳茂昆下台

全教總發起「拒絕接受吳茂昆運動」。（林志成攝）

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教育不服從！教育部長吳茂昆上任後引發不少爭議，擁有8萬中小學教師會員的全國教師工會總聯合會及有6萬教師會員的全國教育產業總工會今天均要求吳茂昆下台，全教總更發起「不接受、不忍受、不配合」運動，動員所有會員拒絕執行教育部下達的指令與任務。

現在全國中小學教師有約20萬人，全教總及全教產的會員雖有一些重複，但整體來說，兩個教團涵蓋中小學教師約有10萬人，超過總老師人數的一半。

全教總理事長張旭政表示，社會認知的教育部長，應是謙和有禮、具有人文素養與高度社會關懷的部長，會是一個勇於反省、公私分明、願意帶領教育人員實踐教育理想的部長，而不是一個公私不分、充斥爭議，認為自己從不犯錯的部長。

張旭政說，檢視吳茂昆歷來被指控的爭議，一時片刻恐怕難以釐清，未來更有違反國家法律之虞，吳茂昆領導的教育部，在備受質疑的社會氛圍下施政，公信力也將大打折扣，為了教育的長遠發展，也為了我們孩子的未來，他們們無法接受這樣一位教育部長。

全教總要求：一、府院對錯誤任用吳茂昆並引起紛擾向全國人民致歉； 二、教育部長吳茂昆即日起立即下台，請行政院另覓具有社會信任基礎，能夠帶領台灣教育的新任部長。

全教總並發起「不接受、不忍受、不配合」活動，主要有三點內容，包括一、請全國民眾同步更換FB大頭貼－「拒絕接受吳茂昆」；二、請所有教育人員拒絕執行教育部下達的指令與任務；三、請所有教育人員拒絕出席由吳茂昆部長主持的所有會議。

全教產理事長黃耀南也說，吳茂昆已不適合擔任教育部長，應該立即下台。國立高中職校長遴選下周就要舉行，他擔心如果吳茂昆繼續擔任教育部長，恐會讓政治黑手伸進高中職校長遴選中，那會是教育不幸。

(中時 )

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