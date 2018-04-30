大學校長不再沉默 要求教育部退出政治干預

2018年04月30日 16:13 中時 鄭郁蓁 、 丁世傑

前台大校長李嗣涔。（資料照片，劉宗龍攝）

教育部強硬拔管，干涉大學自主，引爆各界不滿，繼台大、清大、國立與私立大學院校協會等發表聲明表達抗議外，今天由台北商業大學校長張瑞雄帶頭，包含中國科技大學、德明科大等技職學校也發起全民連署，要求教育部「退出政治干預，尊重大學自主！」目前已經超過3萬人簽名連署。

這封連署以「我們不再沉默了」為題，從29日傍晚開始發起，不到一天的時間，已經超過3萬人加入，預計連署到5月4日截止。

台北商業大學校長張瑞雄表示，近日他和幾位大學校長討論，認為台大的事情已經不是單一學校問題，大學在國家扮演獨立機構，很多研究報告都是因為大學超然的地位，才能獲得人民的信任，一旦政府介入，人民一定會懷疑是否有國家機器在背後指導，大學的公信力就會消失無存。

張瑞雄表示，連署也刻意選擇在5月4日這天截止，屆時希望讓政府看看，人民的憤怒之聲。

連署內容指出，大學自治和學術自由對於大學運作良好至關重要，是國家社會未來可持續進步的重要關鍵。且大學自治是確保科學進步有正確研究條件的關鍵，有利於整個人類社會。

連署指出，限制或破壞大學自治的嘗試有很多種形式，有些比其他更明顯，有些更受社會關注，有些則無法識別。不管怎樣，如果堤防的小洞不去關心彌補，大學自治潰堤是早晚的事。

在當今國際高教競爭嚴峻而國內朝野對峙環境下，堅守大學自治作為核心原則不僅具有高度的相關性，而且在社會發生問題時大學可以作為公正的仲裁者，一旦大學自治失守，社會將失去依賴，國家將紛擾不斷。

連署書發起人為台北商業大學校長張瑞雄、中國科技大學校長俞明德、德明科技大學校長徐守德、聖約翰科技大學校長艾和昌、東南科技大學校長李清吟等。

※拔管案各大學抗議事件

一、台大黃絲帶運動（4月27日）

不分院系自主發起

二、國立大學院校協會（4月28日）

訴求：基於大學自治精神，政府不應干預遴選結果

三、台大新五四運動（4月29日）

訴求：遊行、罷課和罷教。

四、清大：清華429宣言（4月29日）

訴求：「撤換教育部長，並收回此次台大遴選事件的成命」

清大校長賀陳弘

清大前校長劉炯朗

清大前校長陳力俊

清大前校長劉兆玄

元智大學前校長彭宗平

東海大學前校長程海東

五、私立大學院校協會聲明（4月29日）

訴求：大學自治有史以來最黑暗的時刻

台大校長遴選案未能依法行政、不尊重大學自主

六、「我們不再沉默了」連署（4月30日）

訴求：「退出政治干預，尊重大學自主！」

「大學自主」價值淪喪，全國師生應群起反抗

台北商業大學校長張瑞雄

中國科技大學校長俞明德

德明科技大學校長徐守德

聖約翰科技大學校長艾和昌

東南科技大學校長李清吟

前台大校長李嗣涔

(中時 )