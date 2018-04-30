向兩韓峰會看齊？陸媒：習蔡會是小英的痴心妄想

2018年04月30日 16:06 中時電子報 黃以謙

南北韓領袖在27日會面，宣告將盡快將結束軍事對峙，有媒體問總統蔡英文是否願意「學習」？蔡英文的答案，是願意在「對等原則」以及「不設前提」的情況下與大陸領導人習近平會面。對此，陸媒以「痴心妄想」形容上述發言，理由是兩韓關係與兩岸關係有本質上的區別。

大陸法政領域自媒體「俠客島」日前發表文章，評論蔡英文拋出願與習近平會面的說法。文章一開始便點出這是一個政治空想，因為蔡政府正一邊搞「去中國化」與親美媚日的政策，這種情況下提習蔡會，真是把人當傻子了？

另一方面，兩韓與兩岸關係也不能相比，南北韓是國際社會承認的兩個主權國家，而兩岸至今仍只有「一個中國」主權；說兩韓和平對話可以借鏡之類的說法，便是意圖混淆區別，吃中國大陸的「豆腐」。

文章強調，兩岸領導人會面也不是不行，2015年的馬習會就是一個成就。習近平也在那次會面表示，「台灣無論哪個黨派、團體，無論其過去主張過什麼，只要正視並承認『九二共識』的歷史事實，認同其核心意涵，大陸都願意同其交往。」

可惜好好的局面被蔡英文棄之如敝屣，好不容易搭起的兩岸橋樑在政黨輪替後急轉直下。如今蔡政府所謂的「不設政治前提，不受政治框架的影響」，等於拒絕承認「九二共識」和一中原則，顯見與中國大陸並無交集。

(中時電子報)