鶯歌永昌公園4日上午開幕啟用

2018年04月30日 16:05 中時 陳俊雄

鶯歌永昌公園即將在5月4日上午正式啟用，屆時新北市長朱立倫也將前來為公園剪綵開幕，市議員蘇有仁表示，接下來還有東鶯公二公園將在今年中完工啟用，希望能夠彌補建設捷運造成鶯歌地區綠地減少的缺憾。

鶯歌地區公共設施用地缺乏，休閒綠地嚴重不足，蘇有仁表示，在他擔任鶯歌鎮長期間大力推動「花草滿街跑」，透過與地主協調在畸零地設置涼亭、闢為小綠地，也開闢了鳳鳴、地標、永昌等公園。

其中，永昌公園在台北縣升格新北市後，一度被市府以促進鶯歌經濟發展、增加就業機會及充盈府庫等理由，有意將永昌公園廢除後將這片土地公告招商，幸好消息曝光後計畫喊停，才能保留這塊綠地。

為了盛大迎接永昌公園開幕，蘇有仁30日上午邀集了三峽警分局、消防局第五救災救護大隊、鶯歌鎮公所等相關機關人員，前往會勘開幕會場，希望讓開幕活動盡善盡美。

根據市府規劃，永昌公園總面積約5340.4平方公尺，設有環園步道、攀爬遊戲場、地景遊戲區及體健設施區等，工程經費約900萬元，由於公園一旁還有籃球場，考量民眾需求也另設有流動廁所。

鶯歌地區因興建捷運三鶯線工程，三號公園、地標公園目前均已封閉，在蘇有仁等民代爭取下，市府近年共闢建了二橋兒五、永昌公兒一、鳳鳴公四、北鶯公園、鳳祥兒三、鳳福細兒一等公園，以及尖山公園籃球場地修繕，另外，位在東鶯里百年土地公廟後方附近的「東鶯公二公園」，也可望在今年完工，為在地民眾增加可以就近遊憩的公園綠地。

(中時 )