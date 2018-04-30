提供保麗龍船出海奪命　業者業務過失致死罪起訴

2018年04月30日 16:21 中時 張穎齊

基隆市3男1女於去年8月初搭乘租借的保麗龍船出海釣魚，怎料其中1名許男不幸被浪捲走而溺斃，其他3人所幸被救上岸。（張穎齊翻攝）

基隆市有4名年輕男女，於去年8月2日向簡姓業者租借保麗龍船出海釣魚，怎料卻在隔日凌晨於望海巷外海返航時，船隻動力不足，並遭到大浪襲擊，有3名釣客幸獲得生還，但另有1名許姓男子（29歲）不幸溺斃。經基隆地檢署偵辦後，認為簡男未提供足夠的求救、照明設備，依業務過失致死罪將他起訴。

基隆海巡隊調查，許男與陳男（39歲）、盧男（36歲）、林女（29歲）一同花2500元，向簡男租借1艘保麗龍船，並在8月2日晚間10時許出發海釣，起初還算風平浪靜，沒想到隔日凌晨2時許，海上突然掀起約1層樓高的大浪，直接打翻保麗龍船，陳男、盧男與林女3人死命抓住翻覆的船身，隨後被海巡隊救上岸，許男則被大浪捲走下落不明。

「我體力不夠，來不及救回最後1人！」獲救的陳男表示，船身翻覆時，他立刻拉著離他最近的林女，奮力游到翻覆的船沿，再拉起盧男，但許男距離太遠，只能眼睜睜看著他被大浪捲走吞沒。

去年8月4日，搜救人員終於在案發地點附近發現許男，但找到的竟已是冰冷的遺體，經基隆地檢署檢察官偵辦後，認為出租保麗龍船的簡姓業者沒有依規定提供夜間照明設備，以及信號彈等求救的設備，依業務過失致死罪將他起訴。

(中時 )