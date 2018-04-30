新光三越歡慶五一勞動節 貴賓卡獨享點數加倍送

新光三越台北信義新天地推扣會員點數20點並消費滿2000元，送蜷尾家華人冰王蛋捲冰禮盒。（新光三越提供）

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新光三越台南新天地持貴賓卡／銀卡／APP（已綁定貴賓卡）並刷指定銀行信用卡滿3萬8000元，可兌換「TECO小蘋果厚釜電子鍋」。（新光三越提供）
新光三越高雄左營店當日當店扣會員點數10點並消費滿2萬2000元，送「韓國NEOFLAM陶瓷不沾湯鍋」。（新光三越提供）
新光三越台北信義新天地新引進南法的輕珠寶首飾品牌APM Monaco。（新光三越提供）
新光三越台北信義新天地新引進調和西方高雅時尚與中國簡約風格的台灣珠寶品牌GLY。（新光三越提供）
新光三越台北信義新天地新引進以追求清新單純並以人感覺為主的花藝CNFlower。（新光三越提供）
新光三越台北信義新天地新引進日本第一家引進美國風格的老字號選貨店BEAMS等快閃店。（新光三越提供）

新光三越全臺分店正值母親節檔期，為迎接51勞動節，有「51系列購物回饋與特企活動」，臺北信義新天地搭上夏日冰品風潮，推扣會員點數20點並消費滿2000元送「蜷尾家華人冰王蛋捲冰禮盒」、臺北站前店消費滿3000元會員點數3倍送，以多元好康吸引買氣。

臺北天母店當店當日持貴賓卡消費滿501元可兌換「鍋霸紅酒組」，或使用APP過卡消費滿501元兌換「點數400點」；臺南新天地持貴賓卡/銀卡/APP（已綁定貴賓卡）並刷指定銀行信用卡滿3萬8000元，可兌換「TECO小蘋果厚釜電子鍋」；高雄左營店當日當店扣會員點數10點並消費滿2萬2000元，送「韓國NEOFLAM陶瓷不沾湯鍋」等多重好禮。

除了專屬勞工的系列回饋外，臺北信義新天地也引進多個新櫃點，包括來自南法的輕珠寶首飾品牌APM Monaco、調和西方高雅時尚與中國簡約風格的臺灣珠寶品牌GLY、以追求清新單純並以人感覺為主的花藝CNFlower西恩、日本第一家引進美國風格的老字號選貨店BEAMS等快閃店，讓購物面向更豐富。

(中時 )

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