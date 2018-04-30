軋戲爆意外！女星左臉斷骨鼻血流不停

2018年04月30日 16:13 中時電子報 吳品瑤

今本土劇小生陳宇風在臉書痛批劇組是「血汗工廠」，大爆超時工作黑暗面，他眼爆血絲，原來全因開拍至今竟然只休息了2天時間，而同為本土劇演員的李亮瑾，作客中天綜合台《金牌大健諜》，和伊正、全嘉莉伊同參與「手術室36禁區！揭開手術室神秘面紗！」特輯，爆料自己因忙於拍戲沒空就醫，竟因延誤就醫而在「藝人吃飯工具」臉上留下後遺症。

本土劇女神李亮瑾在節目上揭露2、3年前拍戲，當時發生意外撞傷臉部，當時左邊鼻孔不斷流血，但因沒外傷，因此忙軋戲的她就這樣拖了3天沒就醫，結果不僅左臉持續腫脹，鼻血也流不停，她心裡暗覺不妙，才趕緊就醫要求做進一步檢查。

沒想到第一個醫生認為不需要，而拒絕幫她做檢查，因此她只好轉診另一名醫生，這次才終於如願，李亮瑾表示檢查加上看報告，耗掉了2週時間，恐怖的是，「最後確診是左臉骨頭斷掉！」，雖然經治療而癒合，然因延誤治療，導致左臉血管被往後推，因此留下黑眼圈後遺症，她無奈表示：「害我從此常被說是不是沒睡覺！」。

李亮瑾最後只能自我解嘲說：「這次腫臉，讓我發現自己真是靠臉吃飯耶！」，主持人曾國城則笑虧：「我都是用嘴吃飯，為什麼要用臉吃飯？是像妳現在的臉這樣嗎？」，讓李亮瑾聽了大翻白眼，直問：「能不能好好聊天啊？主持人可以這樣說話嗎？」逗得全場來賓又同情又覺得好笑。

(中時電子報)