國文教學融入性別平等教育 北港高中有一套

2018年04月30日 16:13 中時 張朝欣

北港高中國文科老師蔡宜君、謝玉娟參加「全國高級中等學校性別平等教育議題融入教學教案設計」，以作家簡媜所寫的文章〈水經〉為主題，在國文教學中融入情感教育與性別平等教育，拿下全國優等，30日學校把教案推廣至社區，打造性別平等學區。

性別教育與生命教育是目前高中學校輔導工作的兩大重點，北港高中國文科老師蔡宜君、謝玉娟發現非都會區學校的性別教育資源相對缺乏，因此決定合作設計1套教案，最後選定簡媜探討愛情的散文。

蔡宜君表示，教案設計選擇學生較感興趣的愛情主題，配合國文科課文簡媜〈水經〉1文的講解賞析，融入情感及性別平等議題，設計愛情、告白、交往、分手4個主題。

每個主題包括討論問題與簡報，輔以相關期刊、時事新聞、影片等資料，將主題加深加廣，並透過分組討論、學習單，引導學生思考情感與性別平等的相關問題，並分享自己的看法。

蔡宜君談及參加競賽，表示是受到同事謝玉娟的鼓勵，也是為了提升教案設計能力、充實教學內容，並豐富教師甄試的經歷。初次參賽就得到肯定，感到滿滿的喜悅，希望這套教育能幫助學生有所成長。

北高校長傅國樑說，謝玉娟老師曾參加類似的教案設計比賽，此次為蔡宜君老師提供了許多建議，教學夥伴的共同合作激勵專業成長，進而設計出更多元豐富的教案內容。

(中時 )