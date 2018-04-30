「小下巴」不是讚美 把握矯正黃金期

2018年04月30日 16:31 中時 陳志祥

說人家小孩「小下巴」不是讚美，其實是一種症狀，常會伴隨顎骨痛、牙痛、頭痛，更會壓迫呼吸道，導致睡眠品質低落，嚴重者將會造成呼吸中止症，應要把握9至12歲的黃金治療期，善用隱形矯正的治療新趨勢，獲取更好的療效。

所謂兒童「小下巴」並不是美麗的稱呼，國防醫學大學臨床教授羅秋美指出，一般人下巴長度約是「人中的2倍」，若是明顯短小又內縮就是小下巴，除了暴牙不好看，還有咬合問題，進而顳顎關節受到波及，影響咀嚼功能與面相。

造成兒童小下巴的原因主要是先天的遺傳與後天的不良習慣，亦即小朋友習慣吸手指，手指就會卡住下巴，阻礙下巴生長。羅秋美表示，有小下巴的小孩通常愛吃軟食，因為費力咀嚼的食物咬不動或是咬得很累。

更令人困擾的是小下巴會有呼吸不順的問題，因為內縮的小下巴影響鼻咽的結構位置，使得呼吸道受到壓迫，睡覺容易打鼾、睡不好，衍生呼吸中止症。

家長應注意小孩是否有小下巴？如果小孩有小下巴必須把握在青春期前進行治療，以免成年後造成更多的生理疾病，尤其9至12歲是「黃金期」，如果生長骨頭停止了，治療無效，需要採行開刀矯正方式。

正值發育期兒童的傳統矯正方式是透過矯正器把下顎往前拉到正常位置的生長導引，如果用上排牙齒往後退或用拔牙調整位置的治療，下巴仍然是小的，而且傳統矯正器像是「大鋼牙」，不好看也不舒服，容易出現齲齒。

目前美國出隱形矯正技術，利用電腦精確模擬齒列，再用3D列印出下顎隱形牙套，利用牙套的精密托翼將下顎骨往前推移，同時也可排齊牙齒，美觀又方便，整個療程從8個月至2年，費用介於25至35萬元之間，比傳統治療15至20萬元稍貴。

(中時 )