全國暨海外電子書大賽 新竹高商5連霸

2018年04月30日 16:49 中時 陳育賢

新竹市新竹高商資料處理科師生參加國際電子書大賽，參賽95人、23件作品「全壘打」全數獲獎，是最大贏家。（陳育賢攝）

「第8屆國際華文暨教育盃電子書創作大賽」近日圓滿落幕，新竹市新竹高商資料處理科師生在激烈的競爭中，獲得教師組及高職組的雙項第1，其中高職組更是拿下第1、第2、第3及第6名，成為此屆比賽最大贏家。

新竹高商校長劉曉雯表示，此次競賽是由空中大學、台灣電子書協會與GOGOFINDER電子書平台共同主辦，是國內相關競賽的重要活動，透過電子書的製作，能使學生的學習更加積極自發，不但培養閱讀的能力，同時也讓創意力得以激發，進而增強學生們的學習成就。

此屆比賽深獲全國及海外各級學校師生的熱烈回響與參賽，參加的人數高達1萬332人，參與的學校計有293所，參賽作品計有1193件，其中海外組的參與人數也達834人，規模相當大。

新竹高商師生總計有95人、23件作品參賽，全部都入圍決選，不僅獲教師組第1名，學生的表現也不讓老師們專美於前，在高職組前6名的獎項中拿下4項，並獲得22項佳作的超優成績，而這也是新竹高商在電子書創作大賽中，連續5年同時獲得教師組及高職組雙項第1的殊榮。

劉曉雯指出，獲得高職組第1、第2及第6名的作品，其實都是出自該校入學不久的高1學生，能在數百件參賽作品中脫穎而出，實屬難得，而這也顯示出新竹高商在多媒體製作教學上的不凡成果。

獲得教師組第1名的是資料處理科教師陳尚斌、謝淑茹、王惟聰聯合製作的「海洋深層水」電子書，陳尚斌表示，新竹高商所製作出來的電子書，和多數學校的參賽作品有著很大的差異，其中最大的不同是竹商懂得發揮資訊平台的特性，跳脫紙張書本的限制，不單單只是把書本的內容數位化而已，而是想辦法讓電子書充滿聲音、動畫、視訊及互動，至於電子書製作平台年年更新，製作技術也跟著與時俱進，這是新竹高商可以勝出的最重要關鍵。

新竹高商師生目前已經產出近百本的電子書，而配合2019新課綱的施行，也有更多老師投入電子書的製作及教學，竹商期望能藉此喚起竹苗區國中國小對資訊教育的重視，大家一起向下扎根，在2019年的電子書競賽中，可以看到更多竹苗區學校的作品參賽。

(中時 )