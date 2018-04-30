藍營初選肉搏戰 眾多新人市議員力挺丁丁

2018年04月30日 16:45 中時電子報 綜合報導

國民黨台北市長初選逐漸白熱化，並展開一連三天電話民調。呼聲最高的丁守中持續基層掃票行程，也獲得各不同選區許多初次競選議員的新鮮人力挺。丁守中強調，現在初選民調已經到了最後關頭，他就是走好每一步，努力握手拜票，取得市民認同，拚戰到最後一刻，相信能透過理念獲得民眾的支持與認同。

在初選民調關鍵時刻，丁守中更積極配合新人造勢，營造勝選氣勢。例如昨日民調第一天就協同大安文山區市議員參選人李柏毅、鍾沛君與耿葳一同到木柵市場拜票。其中李柏毅與耿葳受訪時表示相信與支持丁守中能出線代表國民黨與柯文哲對決。鍾沛君則說現階段就是不分年齡、目標，國民黨就是要團結在一起。

除了獲得新人議員身體力行的力挺之外，也有許多人透過網路空戰方式表達支持並幫丁守中宣傳民調的支持。例如郝龍斌前市長辦公室主任、內湖南港區市議員參選人游淑慧就率先在27日在臉書發表文章，表示丁守中準備好了！台北市民也想好了嗎？一起「守中」，讓當機的台北Restart「重開機」。

(圖／擷取自游淑慧 臉書)

游淑慧也在臉書指出，丁守中已經提出非常多台北市的願景，其中許多項目也是內湖南港亟需加速推動的政策，她會與丁守中一同努力推行，並在文末放上丁守中民調催票的照片，相挺意味溢於言表。

無獨有偶，這次角逐士林北投區市議員初選的黃子哲，今日也在臉書發表對丁守中的支持，黃子哲表示，若十年磨一劍，那丁守中可磨出屠龍劍了，機會是留給準備好的人。他並特別感謝丁守中的力挺，所以發文支持，並為丁守中催票。

(圖／寫擷取自黃子哲臉書)

面對這麼多新人市議員的力挺，丁守中表示，選舉就是黨內團結互相扶持，不論每個人選舉的目標為何，但現在身為在野黨，每個人都是戰鬥機，就是要共同打贏這場選戰。

(中時電子報)