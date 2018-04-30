魚池鄉出現超瘦眼鏡蛇　民眾譏「真太不給面子」

2018年04月30日 16:51 中時 沈揮勝

細瘦個體，讓人不解。（沈揮勝攝）

魚池鄉近年發現的眼鏡蛇，基本上都是這樣的身裁比例。（沈揮勝攝）

清一色都是這種粗短型。（沈揮勝攝）

消防隊抓到的，都是這種肥肥胖胖的。（沈揮勝攝）

魚池鄉肥胖型的眼鏡蛇。（沈揮勝攝）

在魚池鄉所發現，90公分長的眼鏡蛇理應有這砍刀把手粗度，但29日大林村出現1尾僅約拇指粗。（沈揮勝攝）

春夏之際，長蟲蠢動，南投縣魚池鄉近10多年來，每逢四到六月，眼鏡蛇就特別活躍，體長多在80到160公分之間，粗度約為啤酒杯底至杯口大小。但29日下午，大林村出現1尾長約90公分卻只有手指粗的個體，鄉親猛虧：「魚池鄉可沒虧待你，怎吃得這麼瘦？真是太不給面子！」

按當地近10多年來出現的眼鏡蛇，80公分長的個體至少應有砍刀把手的粗度，體長超過1公尺則如鋤頭柄，1公尺半粗如杯口，2公尺長、600cc寶特瓶一般粗的超級巨無霸，也曾經出現過。

總的來說，出現在魚池鄉的眼鏡蛇，全都是粗粗壯壯的，動輒3、5台斤，比其他地方的個體，平均重2、3倍以上；由於經常有人目擊牠們捕食癩蛤蟆，部分在地生態解說員推測，魚池鄉盤古蟾蜍（癩蛤蟆的1種）特別多，提供牠們充沛食物來源，也難怪吃得又大有肥。

癩蛤蟆行動遲緩，體型與老鼠相當，其他地區的眼鏡蛇追鼠追得好辛苦還不一定吃得到，運動量大、瘦身減肥；但魚池鄉的眼鏡蛇，盤在水邊，一個晚上可輕鬆吞下5、6隻蟾蜍，想要不肥也難！

至於29日傍晚，在大林村民宅庭園中被發現這尾眼鏡蛇，按正常粗度，至少該如砍刀把手一樣粗，但實際上卻僅及男性成人拇指；大雁村長謝棟漢說，魚池鄉食物那麼充足還吃得那麼瘦，真是不應該！難不成是失戀「茶飯不思」？

消防隊員黃俊卿、生態解說員葉建興則稱，接觸過那麼多眼鏡蛇個體，還真沒看過如此瘦的，乍看還以為是另種瘦長型蛇類「過山刀」。葉建興甚至打趣說：「沒人虧待你喔…太不給魚池鄉親面子！」不過他事後解釋，就如人們有胖有瘦，應該是個別基因差異所致。

(中時 )