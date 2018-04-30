花蓮震災感恩大會 感謝救災英雄無私奉獻

2018年04月30日 17:02 中時 許家寧

上千人共同為罹難者默哀，回顧花蓮震災點滴。（許家寧攝）

縣長傅崐萁感謝各界幫助花蓮在最短時間內完成重建工作，走出傷痛陰霾。（許家寧攝）

傅崐萁（左）頒狀感謝台塑企業以實際行動支持花蓮觀光，由台塑總管理處總經理林善志代表接受。

鴻海集團在災後第一時間捐出1.2億，由永齡基金會專案主任甘士照（右）接受表揚。（許家寧攝）

會後慰勞餐會席開300桌，感謝縣府與有功人員。（許家寧攝）

花蓮震災將滿屆滿3個月，花蓮縣政府30日重回收容災民的花蓮小巨蛋舉辦感恩大會，縣長傅崐萁與上千人共同為罹難者默哀，並對各界有功人員這段期間辛勞付出、奉獻致上最高的謝意，2個月多月來的辛苦，讓現場許多人回憶時也不禁紅了眼眶。

花蓮縣府今日在縣立體育館舉辦0206震災表揚及慰勞餐會，影片回顧震災時怵目驚心、救災、重建過程至永久屋動土，傅崐萁為不幸罹難民眾感到傷痛，也慶幸震災若發生在晚上用餐時間，統帥飯店、阿官火鍋店吃尾牙民眾至少1200人，後果將不敢想像。

傅崐萁也感謝來自全國跟花蓮的救災英雄，在地震發生的第一個小時，即刻救出了290名鄉親，無懼救災過程中發生200多個大小餘震，仍持續搜救人命，而各界湧進的人力、物資，也協助縣府在最短時間內完成復原重建工作，帶領花蓮走出傷痛陰霾。

傅崐萁表示，過程中雖遭遇政治團體不斷攻擊，但縣府在18天內全數拆除雲門翠堤等4棟倒塌大樓，並在2個半月內完成具有耐震標章的RC永久屋土地取得、規劃設計及建照申請作業，也在日前正式動工，預計明年4月47戶災民將可完工入住。

傅崐萁並表揚329名捐助及協助救災等有功人員、團體，花蓮震災善款監督委員會張善政雖缺席也透過影片表達祝福，包括感謝鴻海公司與郭台銘震災時第一時間捐助1.2億元，台塑集團除捐款外，災後更安排7000名員工旅遊，以實際行動力挺花蓮觀光，幫助花蓮重新站起。

(中時 )