管爺臉書痛斥當權者 「吃銅吃鐵 連台大也要硬吃」

管中閔。(圖/本報資料照)

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中時電子報
／綜合報導

管中閔在經歷教育部的蠻橫「拔管」後，似乎也對於目前在位者的作法感到憤怒，今(30)日傍晚在自己的臉書上用台語俗諺「天無照甲子，人無照天理」來反映自己對教育部如此蠻橫做法的憤怒。

管在臉書上貼文，表示自己的母親也是台大的基層職員退休，自己小時候也曾跟著媽媽在台大的辦公室裡頭與小時候的玩伴玩耍，在那物質匱乏年代，一顆彈珠、一張尪仔標都異常珍貴。台大就像「生根在血肉的生命風景」，自己的家庭背景就是極為普通的小公教家庭，父母親對自己的職涯發展總是盼望平安就好，但對於自己的期許總是非常高，父母親希望他能夠就讀台大成為台大人，但自己卻讓父親失望。

所以在自己當選台大校長之際，他就計畫著可以邀請高齡九十多歲的父母親出席就職典禮，心裡想著這個曾讓他們「徹底失望的魯蛇小孩」居然當上了台大校長，對雙親來說應該有獨特的價值。不過，接踵而來的卻是教育部的卡管、拔管，讓他對這個政府機關徹底失望，甚至絕望。

管也提到「這一百多天以來，我的生活世界，好像突然之間立足的地板垮陷了、頭頂的天花板也崩塌了，像是孤身扶手走在顫抖、毀壞中的危橋，踏一部腳底就可能踩空摔向黑漆漆的深處」。他更指出，他目前最想守護的就是「大學自治」與「學術自由」這兩個核心價值，但面對現在的信任崩壞、分裂內耗、價值混亂的台灣，到底該怎麼創造社會信任機制的核心價值，讓台灣走出重複循環的困境。

最後，管中閔更怒批權力者「吃銅吃鐵，連台大也要硬吃下來！」權力者這三個多月的「拔管」行為，大家有目共睹。許多基層的人們呈現的憤怒很直接、很有力，他們憤怒的原因不是大學自治或學術自由，而是對執政統治集團、對權力者在各種國家名器、職位上貪得無饜的不滿，吃銅吃鐵(台語)，如今連台大也要硬吃下來！

連威權時代也要尊重、即使校長官派時也不敢大辣辣吃相難看的台灣大學，我們當前的國家領導者卻可以如此難看、如此惡劣，動員所有國家機器，就是要硬吃下來！管甚至用台灣諺語來提醒蔡政府「天無照甲子」。這群權力者「人無照天理」! 這才是民間對統治者三個多月來，強蠻「拔管」，貪得無饜，極度憤怒不滿的根源！

文章來源：管中閔 臉書

解釋：

「天無照甲子，人無照天理。」意思是說，天運行不順，人不遵從天理，例如，天災地變、世道敗壞、是非顛倒。

「吃銅吃鐵」意思是說：胃口好大不擇滋味，人能吃的到人不能吃的什麼都吃無所不吃的意思，又譬喻，貪得無厭之人連銅鐵的金屬都貪。

(中時電子報)

管中閔：權力者吃銅吃鐵 連台大也要硬吃下來
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