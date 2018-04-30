華爾街日報：美不賣F-35 也該售台最新F-16

2018年04月30日 16:47 中時電子報 楊幼蘭

解放軍頻頻出動軍機與航母編隊繞台，《華爾街日報》（Wall Street Journal）今天指出，面對北京施壓，台灣亟需強化空軍戰力，就算美國無法立即出售台灣F-35B，也可改售最新款F-16。

《華爾街日報》今天發表社論指出，華府今年若能賣台灣戰機，將降低台海衝突的機率。中共軍機去年在台灣東部外海巡航次數增加了3倍，今年4月共軍轟炸機和軍艦又在台灣周邊演習，北京對台威嚇使美國有所警覺。然而，過去幾屆美國政府未能軍售台灣所需要的武器，台灣大部分武器已過時，而強化空軍戰力已成為最迫切需求。

文中指出，台灣空軍主力是1990年代中期採購的144架F-16戰機，其中只有不到一半具備即戰力。台灣渴望獲得新型戰機，以對抗北京從俄羅斯引進的蘇－35等先進機種。

中國部署超過1,500枚射程涵蓋台灣的彈道飛彈，可能在數分鐘內破壞機場，摧毀地面上的飛機。台灣雖擁有愛國者三型（PAC-3）防空飛彈，可是大量而精準的解放軍飛彈仍可能突破防線。

美國智庫蘭德公司（RAND）2009年的報告指出，解放軍若犯台，可能數天內就能掌握空優。

美國聯邦參議員柯寧（John Cornyn）及殷荷菲（James Inhofe）3月致函總統川普，呼籲他同意出售台灣垂直起降版F-35戰機。他們寫道：「F-35B具備的生存能力和現代長程感測器，可能幫助台灣攔截中國的飛彈，將嚇阻力延續到下個10年。」

社論指出，一旦危機發生，F-35B幾乎能在任何地點部署，而且對岸飛彈難以摧毀停在地面的F-35B。此外，F-35B具備隱形和其他性能，意味對岸戰略部門無法指望在衝突中掌握空優。

不過，《華爾街日報》認為，美國不太可能立即售台F-35B。而原因之一，在於共同研發F-35的國家因擔心北京反彈，可能很難以支持這項軍售案。另一顧慮則在於北京擅長在國軍內部吸收間諜，意味這款戰機的機密恐怕會外流。

文中指出，解決之道就是美國對台出售最新款F-16，並出租部分二手戰機，作為過渡方案。未來幾年，美國可為出售F-35B，以及終端高空防衛系統（THAAD，簡稱薩德）打下基礎，這將讓總統蔡英文有時間兌現增加國防支出的承諾。

F-35戰機共有3個版本，洛馬針對美國各軍種的需求，為空軍開發了F-35A戰機、為海軍陸戰隊研製了F-35B，並為海軍打造了F-35C戰機。而F-35B具有短距起飛／垂直起降的特性，台灣軍事專家認為，它最適合台灣，因為一旦兩岸衝突，解放軍可能會先攻陷島上機場，而F-35B起飛時只需要很短的滑行距離，還能垂直降落。

(中時電子報)