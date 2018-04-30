把脈軌道 高鐵鋼軌探傷車測出軌道內傷

2018年04月30日 16:51 中時 王思慧

台灣高鐵引進「路軌兩用鋼軌超音波探傷車」，車輛可靈活行駛於軌道或平面道路。（王思慧攝影）

高鐵鋼軌因需長年承載超過500噸700T列車高速行駛，可能產生無法目視檢查的鋼軌內部傷損，為確保安全，台灣高鐵因此引進「路軌兩用鋼軌超音波探傷車」，車輛可靈活行駛於軌道或平面道路，把脈診斷鋼軌，確保營運及旅客安全。

「UT005 鋼軌超音波探傷車」運用精密的超音波檢探技術，以探輪於高鐵鋼軌上進行非破壞性檢測，可及早發現因列車高速行駛後對輪軌接觸區產生的金屬疲勞瑕疵，進行預防性檢修、維護或安排鋼軌更換作業，不僅大幅提升高鐵行車及營運安全，更透過「提早發現、 預作防範」，確保不致發生更加嚴重的鋼軌斷裂意外。

高鐵軌道電力部協理鄭啟明表示，探傷車一年測3次，採分段每月巡檢方式，完整檢視全路線，每次完成全線巡檢約需花費4個月，每年需完成1500公里鋼軌檢測作業。作業時間在半夜12時30分至清晨5時，檢測時速35至45公里，車上最少有3個人，駕駛、檢測手、工作小組負責人等；在人力需求上，從以前10幾人減少至4至5人，節省許多人力及時間。

目前初步檢查最多有2公分以下的裂痕，視情況修補做「微創手術」，若達到5公分以上，就會「截肢」，切除一段再補上，通常探傷車一趟下來大概20處有問題，人員再確認檢查剩約10處。

不僅如此，探傷車還可以180度轉向，左右共配置 6 顆探輪、30 組檢測探頭，可由不同角度、多面向以超音波進行檢測，讓軌內探傷不留死角，是台灣高鐵軌道安全的「把脈高手」。

鄭啟明說，若發現鋼軌有內傷，因為傷損不可逆，一定會列管及特別注意，也會做記號，更方便管控、定位；目前路軌兩用車只有高鐵才有，要價新台幣4千萬。

(中時 )