超過4000天等待 松坂大輔克橫濱奪首勝

松坂大輔相隔超過4000天，再度於日職一軍奪勝。(截自日本雅虎體育)

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中時電子報

「平成怪物」松坂大輔前一次拿勝投，距現在已經有12年之久，他前2場先發都悲情吞敗，今(30日)掛帥對決暫居央聯第二的橫濱DeNA，延續好狀況，投6局僅失1分，連2場繳優質先發，加上打線給他3分火力奧援，終場中日3比1奪勝，睽違4241天，再度於日職拿到勝投。

松坂此役雖僅被打3安，但四壞球和四死球加總多達8次，局局都被攻占上壘，投得並不輕鬆。不過，每當橫濱有跑者上壘，松坂總能發揮解危功力，屢次化險為夷；他6局投球中，三度被攻佔上得點圈，但只在5上滿壘時投出保送，讓橫濱擠回1分。

松坂用114球投完6局，在球隊領先2分時退場，總計他被打3安，投出6K、7保送，另有1次觸身球，僅有失1分。值得一提是，本季最快球速144公里的松坂，3上面對橫濱捕手戶柱恭孝時，速球催上147公里，是他傷癒復出後球速最快的1球。

松坂前一次在日本職棒奪勝，是在2006年9月19日對軟銀，距現在已有4241天；中日隨後推出後援投手輪番上陣，順利替松坂守住勝果，同時也讓中日中止四連敗。賽後，松坂站上頒獎台受訪時，面帶笑容的說，「能在球隊低潮時，拿到等了那麼久的勝投，感覺好極了。」

松坂透露，其實投完5局時，總教練森繁和有意換投，但他堅持繼續續投，成就了這場比賽。松坂也不忘感謝支持他的人，也期許自己盡力做到最好，年輕一輩也能越來越多人記住他。松坂拿到這場比賽的勝投球，因傷沉潛三年多，這對他來說，意義更加非凡。

(中時電子報)

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