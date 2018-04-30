員林桐花祭 5月6日登場

2018年04月30日 16:55 中時 鐘武達

員林藤山步道的桐花盛開，詩情又畫意。（鐘武達攝）

每年4、5月，彰化縣員林市百果山區藤山步道和臥龍坡步道的桐花開美不勝收，為了邀請各地遊客前來賞花，市公所舉辦的「員林好行，藝桐去郊遊」客家桐花文化祭將於5月6日登場，市長張錦昆、市代會主席林錦泉4月30日穿起桐花裝上陣，還邀請小朋友大跳桐花舞為活動主持啟動儀式暖身。

張錦昆說，「員林好行．藝桐去郊遊」活動將在員南路運動公園旁舉行，當天除了結合客家文化、文物展、客家傳統美食體驗品嘗、客家歌曲表演，還有阿比百樂團、在地桐花林厝里暨社區HIGH團隊、大饒社區不老樂團、饒明國小舞獅、侯慧玲舞團、員林農會舞動青春、小丑魔術秀、氣球達人秀、同濟魅力GOGOGO、闖關遊戲等精彩節目。

為了方便上山賞桐的遊客也能席地享受悠閒的野餐，現場還特別規劃「桐花樹下席地野餐趣」活動，配合拍照互動區，讓民眾可以在繽紛的花雨下浪漫一番，民眾也可自行準備餐點，與親朋好友一起來同樂。

張錦昆表示，員林桐花祭活動地點就在員林運動公園、藤山桐花登山步道、萬里長城步道、臥龍坡一帶，與台139線知名鳳梨酥熱門健行路線連成一氣，更堪稱員林最美麗的後花園 ，是值得一遊的好所在。

(中時 )