竹市南寮國小公開塵封1世紀學籍冊憶當年

2018年04月30日 16:56 中時 陳育賢

新竹市南寮國小本周末將舉辦100周年校慶，學校特別陳列出新竹市自日治時期來保留最完整的學籍資料。（陳育賢攝）

新竹市南寮國小將於5月5日舉辦100周年校慶，學校特別陳列日治時期來保留最完整的學籍資料，包括塵封1世紀的卒業生學籍簿、台帳（名冊）和成績表綴（成績紀錄），其中，南寮國小教師彭東烈全家4代都是校友，爺爺更是第1屆畢業生，他也藉學籍冊感動回顧百年前爺爺的求學時光。

彭東烈在南寮國小服務近20年，不僅是第31屆校友，爺爺、爸爸、孩子1家4代都是南寮校友。他說，此次南寮國小百年校慶進行募集歷史文物，他無意間從奶奶談話間得知，爺爺彭群是第1屆校友，就學時的卒業證書（畢業證書）、皆勤證（全勤證明） 、賞狀（獎狀）全都完好無缺的保存。

他看到這些來自爺爺封存百年的書籍，心中是無限感動甚至激動，他說，爺爺、爸爸都已過世，但看著百年學籍簿等文史資料，感受到他們曾經在南寮成長的痕跡，他們沒有隨著時光流逝消失，這就是南寮國小「百年樹人」的精神。

南寮國小教務主任劉麗娟表示，除了彭東烈老師提供陳列的書籍外，另有位1944年至1997年間服務於南寮國小的蔡老師因為不忍心學籍檔案散落各處，將每1屆的學籍卒業生學籍簿、台帳和成績表綴整理成冊，並包上塑膠膜以避免資料受潮毀損。

其退休後再由歷任註冊組長繼續保存，逐漸將這些從日治時期至今的學籍資料完整保存在學校檔案室中，平時只敢隔著塑膠膜檢視，此次校慶是首次拆開包裝一窺究竟。

校長李佳穎指出，南寮國小創立於日治時期大正7年、西元1918年，當時的日籍老師在學生入學後，會一一為學生登錄個人的基本資料，包括姓名、出生日期、監護人、住址和入學日期等，也會將學生每年的學習成績和操行表現及身高、體重與健康檢查結果等資料逐年增列進去，到畢業時收錄在卒業生學籍簿中，和我們現在的學籍簿記錄內容稍有不同。

另，每個學年在學校修業完成的學生，會被記錄在台帳中，學年成績也被記錄在成績表綴中，而這種保存資料的動作，也成為南寮國小所有教職員共同的習慣。

(中時 )