林慧如辭官備戰 李進勇歡送：她符合最多斗六市民的期待

林慧如（左）辭職投入斗六市長選戰，李進勇（右）30日親自主持歡送會。（周麗蘭攝）

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林慧如（背對者）於歡送會後主持擴大處務會議，勉勵同仁往有往上的念頭就會多學習。（周麗蘭攝）
林慧如（左一背對者）送嚴長壽的「總裁獅子心」給農業處同仁，互勉人生是無盡的學習。（周麗蘭攝）
縣長李進勇（右）贈給林慧如（左）一串開花的稻穗，意為愛農、開花結果。（周麗蘭攝）

縣府農業處處長林慧如昨日辭官備戰斗六市長選戰，李進勇主持歡送會評價她「有執政能力、符合最多斗六人的期待」；林慧如表示，她會把斗六治理藍圖畫出來，讓斗六人決定要不要接受她的服務。李贈一串開花的稻穗給林，象徵愛農、開花結果。

李進勇表示，林慧如經歷北農休市菜價崩盤、蒜頭價格大戰事件都有傑出表現，印證她有執政能力，且執政涉獵的範圍廣泛，勞政、農政、一個鄉的治理，都是傑出的行政人才，他曾與她多次互嚷，最後都是他支持她的判斷。

李進勇說，民間很多人在談論，如果林慧如出來競選斗六市長是符合最多數六市民的期待，她接受挑戰，有更大的安排等她發揮行政能力，他勉予同意。

副處長陳炳坊表示，林慧如是站在農民端思考的人，也是個工作狂，跟她做事非常累，但她勇於任事態度，讓人覺得農業處遇到事情不會退縮，遇到問題不會只想到省事事省。

林慧如說，在工作上她是政治工作者，國家社會是否能夠進步，端賴有沒有好的公務人員，所以希望自己是個好的公務人員，謝謝大家包容她當烏鴉，她笑說以前古坑公所很多人擔心她去當鄉長，但卸任後覺得她「其實還好」。

歡送會結束後，林慧如接著開擴大處務會議，勉勵同仁「有往上的念頭就會多學習」，贈送嚴長壽的「總裁獅子心」給每一科，互勉人生是無盡的學習。下午又去農糧署開會，有始有終。

林慧如受訪表示，她會從環境面、人文面、生活面著墨，把藍圖繪出來獻給斗六市民，讓他們決定她可不可以為他們服務，能不能打贏斗六市長選戰不是她考慮的點，她思考的是自己是不是有能力為這個城市做事。

(中時 )

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