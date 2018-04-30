彰化市參訪竹市林森路立體停車場BOT案

2018年04月30日 17:15 中時 陳育賢

新竹市政府為解決車站周圍停車位問題，以BOT方式興建林森路立體停車場，引進民間企業化經營，成功打造地上13層、地下4層的林森路立體停車場，彰化市市長邱建富昨天特地率團前來觀摩取經借鏡竹市成功經驗。

市府指出，林森路立體停車場是於2013年5月招商，以BOT方式由民間機構晶品開發公司打造地上13層、地下4層的立體停車場，其中B4、B3、4F至11F共提供了616個汽車停車位及1232個機車停車位，B2至3F為晶品城購物廣場，12F、13F則為景觀餐廳。此停車場除有效改善市區停車供給不足的問題，更成為市民購物、用餐的好去處。

而如此成功解決車站商圈停車問題的經驗也吸引到彰化市政府的目光，市長邱建富昨天就親率市公所及市民代表參訪觀摩，了解全案規畫、興建、營運的過程。

邱建富表示，過去的彰化市第2停車場設備老舊，不敷使用，希望藉由竹市林森路立體停車場的成功案例，成為第2停車場改造成多目標綜合商場用地的借鏡。

他說，BOT停車商場可達到市府收入增加、民間營運單位有收益，同時解決民眾交通問題並增加購物、餐飲的好去處，達到3贏的局面，他給予相當的肯定，而在走訪的過程中，他對於市區中有如此美麗的護城河印象更是深刻，尤其從13樓俯瞰市區，彰化市團隊甚至驚呼，可以媲美國外美景了。

市長林智堅表示，林森路立體停車場是新竹市第1座採用車牌辨識系統的停車場，大幅減少排隊進場、車輛回堵的困擾，此外，各樓層都設置身障者與婦幼專屬車位，地面也鋪設綠色人行動線，保障行人安全。

大樓中廊也具美學與人性化概念，串連站前廣場與護城河，形成自然光影的綠廊道，停車場外牆採用玻璃帷幕、導入自然光，車道外牆也種植大量植栽、提高綠覆蓋率，兼具環保與美觀。

(中時 )