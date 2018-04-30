腰酸背痛要多運動 才能跟身體疼痛說掰掰

銀髮族常見腰酸背痛，也是腰椎退化徵兆透過運動治療可有效根治疼痛。（許家寧攝）

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門諾疼痛科醫師鍾英華指出，吃藥、注射雖能一時舒緩疼痛，唯有落實運動處方，才能有效根治。（許家寧攝）

腰痠背痛不僅是銀髮族常見，可能也是腰椎退化的徵兆！花蓮72歲的蘇姓老婦長期飽受腰椎疼痛之苦，有時候連站著洗碗都在痛，阿嬤經進行一星期運動治療後，疼痛已明顯改善，醫師鍾英華指出，吃藥、注射雖能一時舒緩疼痛，唯有落實運動處方，才能有效根治。

從事自助餐工作20多年的蘇姓阿嬤，長期飽受腰椎及小腿疼痛所苦，在陪同丈夫看診時忍不住求助醫師，門諾醫院疼痛科醫師鍾英華經診斷替阿嬤施打止痛針劑，並要求阿嬤做運動，在沒有服用止痛藥物情形下，阿嬤的疼痛竟在一星期後已有明顯改善。

鍾英華指出，腰痠背痛不僅是長輩常見病症，很可能就是腰椎退化的初期症狀，造成的原因包括不正確姿勢、過度使用，以及肌力不足等因素，透過吃藥、打針止痛，並無法根本解決病況，必須了解病患導致疼痛的主因，才能有效根治疼痛。

病患除了透過門診進行精準診斷、治療，為使治療效果更長期有效，鐘英華不僅依患者需求設計客製化的運動處方紀錄表，督促患者每天照表操課養成習慣，還拍10種攝腰椎退化改善運動衛教影片，透過youtube網路平台就能觀看，協助病患從生活中遠離身體的疼痛。

鐘英華說，疼痛就像是身體的警報系統，身體出現的不明疼痛，都不應忽視，應請醫師找出「痛」的原因，才能對症下藥，她也提醒，未經過醫師診斷就貿然做這些運動，可能會讓疼痛問題更加嚴重，民眾在進行這些運動時，應先詢問醫師，避免造成更大傷害。

(中時 )

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