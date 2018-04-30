靜宜大學「學思達教學實務及薩提爾研習工作坊」改變課堂風貌

2018年04月30日 17:21 中時 陳世宗

李崇建與張輝誠邀請有興趣人士，可就近到隨時開放的教室，觀看學思達教學現場，共同改變臺灣教育，讓教育更好！（陳世宗攝）

靜宜大學與「財團法人公益平台文化基金」為讓學思達理念在教學現場扎根，共同辦理「學思達教學實務及薩提爾研習工作坊」，以學思達教學實務及薩提爾對話模式為研習主軸，邀請翻轉教學專家張輝誠與李崇建，進行專題演講及座談，超過700位來自全臺小、中、高及大學教師與會。

靜宜蓋夏圖書館館長暨閱讀書寫創意研發中心主任陳明柔表示，希望藉由工作坊共同學習形式，集結教師的熱情與力量，讓課堂成為高效能的教學場域，在教學創新、活絡課堂，及落實班級經營中，深化師生關係；同時訓練學生具備自學、思考、表達、閱讀、討論、分析、歸納、寫作等一生受用能力，並透過「薩提爾」對話模式，提供師生班級經營新策略。

靜宜創新推動「閱讀與書寫」課程，不僅翻轉大學國文課程的教學模式，也成為教育部推動「閱讀與書寫」的全國典範！陳明柔指出，該校「閱讀與書寫計畫」成為教育部推動大一必修中文課程革新的全國平臺，多年來主動連結許多創新教學的團隊與資源，其中重要資源包含中山女高國文教師張輝誠創立的「學思達教師社群教學法」及其社群，與「千樹成林」創辦人李崇建積極所推廣的「薩提爾」對話模式，兩者對近年來的教育現場都產生具體的影響力。

有感於求學過程「填鴨教育」和「小考文化」對學習的扼殺，任教中山女高的張輝誠從教學第1年開始嘗試翻轉教學，並以10年時間自創「學思達」教學法，利用自編講義、提問設計、分組討論、薩提爾應對姿態等，讓課堂成為有效的教學場域。張輝誠也開放教室，歡迎關注教育人士隨時觀課，並擔任「臺大翻轉教育工作坊」講師，同時將演講內容上傳YouTube，累積高點閱率；「學思達教學法分享平臺」更打破校際藩籬，成為共享教學講義的平臺，讓關注翻轉教育的教師、家長隨時透過網路瞭解學思達。

曾任教體制外的「全人中學」7年，並推廣「薩提爾」對話模式的李崇建，目前擔任臺灣青少年協進會理事長、臺中惠文高中、曉明女中特約作家，並結合親職教育創立「千樹成林」、「快雪時晴」作文班，經常受邀各級學校演講。

張輝誠表示，「講義製作力」、「問答設計力」、「主持引導力」、「對話統整力」與「班級經營力」是實踐學思達課堂的五大心法。學思達能有效改變填鴨教學、提供真實教學場域。教師能運用集體智慧，打造共同教學對話的語言，並深化各種專業教學。

在「翻轉教學」浪潮下，網路教學影片深刻影響教學成效，需日新月益、不斷精進。張輝誠表示，任課教師要轉變，讓影片能成為教學的最佳助手或利器。會場也播放「洋蔥數學」的動畫教學影片，張輝誠指出，只要線上教學影片教得更好、更有趣，老師就容易被取代，轉型迫切性就越高。

會中安排教學對話示範及講解，並透過學思達原始模型猜燈謎體驗，介紹學思達模式及操作技術，同時安排李崇建與現場老師進行教學對話示範及講解。期待藉由研討會，傳遞學思達理念，教師可根據不同科目、學級別及學生差異性，發展多元教學機制及方法。

李崇建與張輝誠邀請有興趣人士，可就近到隨時開放的教室，觀看學思達教學現場，也期待更多教師加入學思達及開放教室行列，共同改變臺灣教育，讓教育更好！

(中時 )