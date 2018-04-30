中信換血後崛起？張志豪：猿隊是最好案例

周思齊(左起1)和張志豪(左起2)今天出席UA活動。(蔡銘仁攝)

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中時電子報

中信兄弟今年戰績不振，昨輸給Lamigo桃猿後，成為本季首支達20敗的隊伍，歸咎其中原因，卻乏經驗的年輕球員眾多，可能是因素之一，張志豪今(30日)出席活動時，仍保持正面看待此事，認為他們正在「繳學費」，「以前的猿隊也是這樣，歷經換血後，現在這批球員經驗都很好。」

張志豪今天和隊友周思齊，以及舉重選手郭婞淳和洪萬庭，一同出席運動品牌Under Armour(以下稱UA)活動，分享訓練心得，並實際參與訓練課程。對他們四人來說，今天的訓練雖流出汗，份量不至於到疲憊的程度，周思齊打趣的說，「這只是小菜一碟。」

話鋒一轉，談到中信不理想的近況，身為老大哥的兩人，除了樂觀以對，也有跟學弟們做精神喊話。張志豪表示，他總告訴學弟們，職棒是個人的舞台，旁人像是家人，只能給建議，但比賽還是自己在比，「有時他們1場不好，就會有壓力，但整年有120場球，上場就不要怕。」

只是中信勝少敗多，輸球難免有負面情緒，張志豪也明白，「球隊連敗，心態上多少會被影響，不過要歷經失敗，才知道職棒不是那麼簡單，守得好我也會鼓勵，像子豪(指陳子豪)最近外野守得不錯，我會誇獎他，同時跟他說，要站穩一軍，不能只靠打擊，也要會守。」

張志豪直言，這批學弟有時會想得太多，太想保住自己的位置，反而徒增壓力，「2011年時，我也是一進來就先發，那時打不好，壓力也是很大，但過一段時間適應，就好多了。」他也舉猿隊為例，指他們也是經過換血，才有現在的好陣容，「走到這步，要堅持、不放棄。」

即便中信一直輸，不過張志豪認為，他們陣中很少人因此灰心，氣勢依舊很好，「有時只是球運差，一點小因素沒做好才沒贏，之前在花蓮的比賽，可以從大幅落後到逆轉勝，沒有氣勢的球隊很難做到，相信下半季會更好。」

更資深的周思齊，也跟張志豪有類似看法，他認為，早點遇到挫折，未嘗不是好事，輸球沒有理由，就是再練過，棒球是個人性的團隊運動，個人對自己的要求要達標，才能幫助到團隊，期待他們站穩腳步，「但假如我一個人打60轟，球隊也很難贏，還是要同心協力才能贏球。」

(中時電子報)

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