張庭、林瑞陽請「志玲姊姊」代言 夫妻倆竟然不同心！

林志玲為張庭、林瑞陽的保養品牌代言。（達爾威提供）

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林志玲為張庭、林瑞陽的保養品牌代言。（達爾威提供）
張庭、林瑞陽的保養品牌經營得有聲有色。（達爾威）

張庭與林瑞陽夫婦共同經營的保養品牌TST，2018年加快發展腳步，不僅進軍到國際，並推出生技醫美級的新品，還找了台灣第一名模林志玲代言旗下膠原蛋白飲產品，拍了一系列「美過時間」的廣告。不過有趣的是，夫妻倆對於是否邀請林志玲代言，竟然意見不一致！

張庭表示，膠原蛋白飲是公司暢銷商品，過去是她自己代言，今年產品進行升級，團隊重新發想廣告腳本，決定強化聚焦在「流逝的時間中、留駐自己年輕的容顏」，林瑞陽就想到「美過時間」這句很震撼人心的廣告詞，愛妻的他還表示，這句話就是為張庭量身打造，所以希望張庭自己繼續代言。但是張庭心中卻有屬意的人選，她堅持要找林志玲來代言。

張庭說，她看到廣告的腳本時，心中就浮現林志玲的身影，因為林志玲正處於最風華正盛的美好人生，而且她的美不是膚淺的，是有經過歷練，一種成熟的美，就如同膠原蛋白產品強調的Q彈有韌性的美。另一方面，林志玲在中國大陸上了不少直播節目，展現出的高EQ與高情商與智慧，讓很多觀眾深有好感。張庭強調說，凍齡的美不只是外觀，還包括內在，所以她很符合「美過時間」的產品概念。

林志玲今年初特地飛到上海去拍攝系列廣告，同時她也將出席TST五月的年度大會暨演唱會活動，展現她迷人風采。

(中時 )

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