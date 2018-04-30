梅伊接班人掀大醜聞！隱瞞有驅逐移民業績 英內政大臣丟官

內政大臣職位的魯德今日閃辭。(圖/美聯社)

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繼英國首相梅伊之後，接下內政大臣職位的魯德（Amber Rudd）29日戲劇化請辭，最終獲准，主要是她在遣返加勒比海裔移民的數字上誤導國會，又謊稱不知情，雖一度向國會道歉，但仍堅持不請辭，但最後仍因引發眾怒而不得不辭官。

魯達上周在國會作證時，謊稱不知道有所謂的強制遣返配額，但《衛報》拿到內政部內部的機密備忘錄，顯示內政部將2017-2018年遣返非法移民的人數訂在1萬2800人，魯德稍後在寫給梅伊的信中進一步加碼，將數字提高10%，稱這目標「有雄心且可行」，顯示她早已知情，卻謊稱不知。

雖然魯德在上周五晚就誤導國會道歉，但拒絕辭職，沒想到她原訂30日向國會解釋，但仍抵不住龐大的輿論壓力，演變成戲劇化低頭閃辭，梅伊最終也接受了她的辭呈。

在2017年被梅伊任命為接班內政大臣職位的魯德，接下梅伊原本的職位後，繼續推行梅伊的收緊移民的政策，也因此在野的工黨認為魯德是梅伊的「人肉盾牌」，如今對非法移民的「敵意環境」的政策都是始於梅伊之手。

在1948-1970年間，約有50萬人從加勒比海英國殖民地移居英國，協助英國在二戰後重建家園，其中不少人搭上名為「帝國疾風號」（Empire Windrush）的客輪抵達英國，因而這些加勒比海裔移民也被稱為「疾風世代」。

這些原本按法律應享有公民權的「疾風世代」如今年歲已高，但近來部分人卻接到英國移民局通知，稱他們沒有合法居留文件，也讓他們因此就業困難、頓失生計，其中不少人一輩子都在英國生活，後代也在英國生根，他們因不人道的政策面臨了被遣返的命運，也讓英國開始對不當遣返的政策進行調查。

(中時 )

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