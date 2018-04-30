女主播染皮蛇長滿臉 慘曝險失明毀容照

張珮珊透露感染帶狀皰疹病毒。（圖／翻攝自張珮珊臉書）

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中時電子報
張珮珊曝皮蛇長滿臉慘狀。（圖／翻攝自張珮珊臉書）

知名主播張珮珊昨（29日）在臉書自曝毀容照，原來是她感染了「皮蛇」帶狀皰疹病毒，整個臉上長滿一顆顆紅疹，且傷口位置靠近眼睛，還差點有失明風險所幸及時就醫，讓她不禁自虧中了「大獎」。

張珮珊臉書全文

張珮珊透露，月中主持完一場公益晚會後，回家就發現右眼紅紅的，並感到右側頭頂有種被拉扯的痛，「但用手去觸摸頭皮，卻又沒有任何痛覺」，接著眼窩也開始刺痛，她原先以為可能是被活動乾冰噴到所影響，隔天看完眼科，醫生也告知只是單純過敏，但之後她的狀況卻更嚴重，從右耳到下顎處開始刺痛，並長出一塊3至4公分的腫塊，被診斷是腮腺發炎。

未料，張珮珊服藥後仍沒好轉，且從眉心到鼻尖，開始密集冒出一顆顆像痘痘的紅疹，刺癢之外，破掉還會流湯，「不但紅通通變成酒糟鼻，而且全都集中在右側，從鼻翼蔓延到右眼」，再次到皮膚科就診後，便確定是「帶狀皰疹」。

張珮珊到眼科檢查時，還被告知幸好發現的早，否則疱疹位置離眼睛太近，可能會侵害眼角膜、甚至有失明的風險，相當驚險。而跑了5趟醫院的她，從一開始的過敏到最後發現是帶狀皰疹，她現只能等皮膚結痂、乾燥、癒合。

經歷這回大病，張珮珊呼籲大家真的不能「鐵齒」，並表示疱疹初期很難察覺，醫生也有可能找不到病因，最後提醒：「有說不出的頭痛（尤其單側），嘴角或四肢身體上的小紅丘疹，千萬別輕忽啊。」

(中時電子報)

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