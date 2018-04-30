草屯敦和宮趙天君聖誕境繞祈福 各宮廟都動員陣頭及神轎參與繞境

▲草屯敦和宮趙天君五路財神爺358周年聖誕，南投縣長林明溱頒贈「開運得財」匾額。（楊樹煌攝）

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▲草屯敦和宮趙天君聖誕，南投縣長林明溱為境繞祈福燃點起馬砲。（楊樹煌攝）
▲草屯敦和宮財神爺聖誕繞境祈福，南投縣長林明溱扶鸞轎出巡，左為縣議員李洲忠、左後為敦和宮主委林宜裕。（楊樹煌攝）
▲敦和宮趙天君五路財神爺358周年聖誕，各宮廟百餘陣頭、神轎和神將前來祝壽。（楊樹煌攝）
▲草屯敦和宮趙天君財神爺聖誕，鸞轎出巡繞境祈福，陣頭號角隨隊沿街吹號的壯觀場面。（楊樹煌攝）

草屯敦和宮今30日為慶祝趙天君五路財神爺358周年聖誕，特舉行盛大祝壽慶典及繞境祈福活動，南投縣長林明溱受邀燃點起馬砲並扶鸞轎出巡，同時頒贈「開運得財」匾額，感謝敦和宮熱心公益，林縣長也祈求國泰民安，縣政順利，縣庫充盈。

縣長林明溱表示，敦和宮主祀趙天君五路財神爺，信眾遍佈全國各地，一直庇佑著草屯鎮民，是地方重要信仰中心，該宮每年都隆重舉行趙天君五路財神爺聖誕慶典，並出巡繞境，為草屯鎮民祈福，林縣長也祈求趙天君五路財神爺能庇佑縣政運作順利，財政充盈，順利推動各項建設。

敦和宮主委林宜裕表示，農曆3月15日是趙天君五路財神爺聖誕千秋的日子，該廟每年都會舉辦祝壽慶典和繞境祈福活動，今年是趙天君五路財神爺渡臺358年，共有各宮廟百餘陣頭和神轎一起繞境，為草屯鎮民祈福消災，讓鎮民都能闔家平安，順利賺大錢。

敦和宮財神爺聖誕境繞祈福日，林縣長、議員簡景賢、簡賜勝、簡峻庭、李洲忠、草屯鎮長洪國浩等都應邀列席，並在林主委陪同下，共同向財神爺上香祝壽，隨後請神上轎，並由林縣長、洪鎮長及顧問團長廉蕙琦分別點燃起馬炮後，接著由林縣長扶轎出巡，各宮廟陣頭藝閣也隨行繞境，場面盛大熱鬧。

(中時 )

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