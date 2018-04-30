心煩時怎麼辦？郭婞淳看書抄「佳句」解憂

郭婞淳(右)今天出席UA活動，參與訓練課程。(蔡銘仁攝)

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中時電子報

舉重好手郭婞淳和黃萬庭甫結束全國大專院校運動會，今(30日)來到台北市西門區，出席運動品牌Under Armour的活動，不只訴說訓練歷程，同時也提供壓力大時，能紓壓的小撇步，郭婞淳不只看書，喜歡手寫的她，也養成親手抄下佳句的習慣，「手寫，感覺心比較能靜下來。」

郭婞淳和黃萬庭，日前雙雙在全大運摘金；其中郭婞淳參加女子舉重63公斤級，抓舉105公斤、挺舉132公斤，總和237公斤，挺舉和總和皆破大會紀錄。洪萬庭則是參加69公斤級，抓舉100公斤、挺舉133公斤及總和233公斤，也是三破大會紀錄，她直言是歷年最好紀錄。

郭婞淳在女子舉重，已經是頂尖選手，向來都是國際賽常客；身為國手的她，紓壓自然相當重要，她除了彈鋼琴，再來就是看書，因為容易忘記，她會不時把佳句手抄下來，心煩的時候，就看看本子，「不順就想著『一切是最好的安排』，順的時候，就想『保持謙虛與好奇。』」

不用手機紀錄，而是用最傳統的手寫，郭婞淳抄了抄，已經抄了有2本筆記本，她說，手寫會讓心靜下來，吃早餐時，都會看書寫一下，還笑說，「一定要有線的，字才不會歪掉。」身為郭婞淳學姊的洪萬庭，也一樣是看書紓壓，「讀勵志書，能讓心靈更強大。」

兩人結束全大運後，接著不約而同，將目標放在8月的印尼雅加達亞運。郭婞淳表示，近期訓練做得不錯，抓舉能到105公斤，自己都嚇了一跳，希望能在亞運站上頒獎台，把個人紀錄推高；洪萬庭也有相同的心願，「畢竟年紀已經有點大了，想要在亞運有好成績。」

(中時電子報)

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