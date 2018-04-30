評台大校長遴選風波 交大校長張懋中：先天結構不良造成惡果

交大校長張懋中指台大校長遴選風暴是因先天結構與制度不良，造成難以承擔的惡果。（徐養齡翻攝）

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台大校長遴選風波鬧得沸沸揚揚，高教界紛紛發言捍衛大學自主，交大校長張懋中今天寄信給全校師生及校友，指校長遴選風暴是因先天結構與制度不良，造成難以承擔的惡果，根本解決之道是推動公教分離，國立大學法人化。

挺「管」遍地開花，繼清大校長賀陳弘及前任3位校長劉炯朗、陳力俊、劉兆玄等響應黃絲帶活動，宣示捍衛大學自主，要求教育部收回遴選成命並修改大學法，落實黨政軍退出校園，交大校長張懋中也順勢跟進。

張懋中在公開信中表示，大學能遴選出優秀適任的校長，方能與全校師生及校友同心協力，共同培育出優秀的領導人才及學術先驅。非常不幸近日大學校長遴選爭議不斷，不信任感加劇了校園內部以及社會中的對立與分裂，嚴重不利於台灣的發展。

張說，目前台灣社會討論的沸沸揚揚的校長遴選，更是因為先天結構與制度的不良，所造成難以承擔的惡果。而根本解決之道，更應為儘速推動公教分離、國立大學法人化，由董事會負責校長遴選，校長治校，以向董事會負責。

張懋中認為，教授安心治學，以追求學術真理；學生努力增進學能，以發明未來。權責分明，才能避免其他不當之紛擾。

而推動國立大學法人化的時機，唯有加速推動及落實權責相符之機制，方能「同行致遠」，期待能讓公立大學法人化，將大學交付公益信託，以增加對大學治理的信任和減少外界對大學的干預。

(中時 )

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